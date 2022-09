Compromís per Pedreguer ja té el seu candidat a l’Alcaldia. L’actual Alcalde, Sergi Ferrús Peris, tornarà a ser el cap de llista de la coalició. Així ho ha decidit l’assemblea local, que ha decidit per unanimitat no celebrar primàries.

L’assemblea s’ha celebrat este dimarts, 27 de setembre i va valorar la tasca desenvolupada per Ferrús a l’Ajuntament durant els darrers 15 anys (tant des de l'oposició com a portaveu del grup entre 2007 i 2011, com des del govern, des de 2011 fins ara) i, en conseqüència, tornar a confiar en ell com a cap de cartell de la candidatura per a les votacions del 28 de maig de 2023.

Ferrús ja va ser candidat en 2011, i va ocupar l’Alcaldia des d’eixe any fins el de 2013, on es va produir el seu relleu per la socialista Dora Martí, en compliment del que establia el pacte de govern que Compromís i PSPV van compartir amb Aixa, i que va servir de model en els múltiples pactes de progrés encetats durant les dues darreres legislatures. En l’actualitat, a banda de les funcions pròpies de l'Alcaldia, s’ocupa de les regidories d’Hisenda, Personal, Interior, Igualtat, Diversitats i Polítiques Inclusives, Noves Tecnologies i Projecció del Municipi.

Una vegada aclarit que serà Ferrús el cap de llista, l’assemblea va decidir encetar un procés de participació amb els pedreguers i les pedregueres per a l’elaboració del programa electoral, “com ha fet tradicionalment el col·lectiu i en la línia de les pràctiques participatives posades en pràctica des de l’ajuntament durant els darrers onze anys”. En eixe sentit, la coalició vol també convidar la ciutadania a sumar-se al procés i a participar-hi, i assenyala que Ferrús ha aprofitat “per obrir la llista a tot aquell que vulga treballar per Pedreguer”.

L’assemblea de Compromís valora especialment la gestió econòmica feta durant les darreres legislatures i “que ha suposat un important eixugament del deute (en desembre de 2019 arribava a 0 €, situació que no coneixen a Pedreguer ni els treballadors més veterans) i ha permès durant aquests anys augmentar l’assignació dedicada a despesa social (ajudes per estudis superiors, bosses d’ajuda social, augment de la partida Benestar Social o els plans d'ocupació); dedicar anualment una important quantitat a pressupostos participatius o disposar de liquiditat per, entre altres coses, poder pagar les diferents necessitats que han anat sorgint (com aportar la part corresponent a l’ajuntament de les nombroses subvencions aconseguides). I a més aquesta situació permet poder dedicar l’excedent de tresoreria a finançar despeses sostenibles”.

També ha manifestat Ferrús la satisfacció d'haver aconseguit, amb la gestió de bons equips de treball, pel "nostre poble un important augment de patrimoni i importants inversions d'altres administracions per poder dotar Pedreguer de les instal·lacions que es mereix, com el pavelló Cobert, el futur museu municipal, la rehabilitació del castellet de l'Ocaive, els Molinets, la nova seu de la Llar de Persones Jubilades, la rehabilitació de l’Espai Cultural, el gimnàs del col·legi Alfàs, la rehabilitació del Trinquet, entre altres, i deixar enllestits projectes il·lusionants com el nou centre de salut o la remodelació de la Musical."

Espera comptar amb el gruix de l'equip que l'ha acompanyat estos 4 anys, i amb la incorporació de noves cares amb ganes de treballar i molt ben preparades.