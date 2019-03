Sagunt premia la calidad turística de sus empresas

El Horno Alto ha sido escenario de la entrega de los distintivos del Sistema Integral de Calidad en Destino (Sicted)

Sagunt ha entregado los distintivos del Sistema Integral de Calidad en Destino (Sicted) a diversas empresas del municipio. Sagunt se adhirió a este proyecto en el 2014 y cuenta ya con más de 65 empresas de diferentes oficios como hoteles, restaurantes, bares, taxis, bodegas, cafetería, agencia de viajes, heladerías y guías, entre otras.

La obtención de este distintivo de Calidad supone la superación de varios compromisos como de diversas acciones de formación, visitas de asistencia técnica por parte de asesores homologados, talleres colectivos, grupos de trabajo que desarrollan propuestas de mejora para el destino turístico y evaluaciones que contrastan la adecuación de la empresa o servicio a los estándares de calidad.

El acto, que ha tenido lugar en la sala multifuncional del Alto Horno, nº2, ha contado con la presencia del alcalde de Sagunt, Quico Fernández, la concejala de Turismo, Natalia Antonino, y el director general de Turismo, Pepe Gisbert.

"Estamos bastante contentos con el proyecto Sicted, con el que empezamos en 2014. Un proyecto que yo creo que es una herramienta fundamental para ir todos en el mismo sentido dentro del turismo", ha indicado la concejala, que ha manifestado que SICTED es esencial "para que las empresas del municipio puedan tener una mejora dentro de sus propios negocios y de forma colectiva con esa gobernanza colaborativa".

"Este año quiero destacar que se ha unido a Sicted Seguridad Ciudadana, cosa que me parece importante, porque un municipio seguro es un municipio que acoge mejor a los turistas. También hay que mencionar a las cafeterías y restaurantes que se han implicado para ofrecer un producto diferenciado y quiero felicitar a las empresas de dinamización turística que se han adherido este año. En definitiva, quisiera agradecer el esfuerzo hecho en esta herramienta, que creo que es importante para el municipio y para vuestros negocios y que continuemos trabajando en ello", ha concluido la delegada.

El alcalde ha destacado, asimismo, que uno de los sectores que más se ha desarrollado a nivel de la Comunidad Valenciana estos últimos años ha sido el Turismo: "Es un sector económico que genera centenares de miles de empleos y aporta a nuestro producto interior bruto un porcentaje importantísimo. No todos los países, regiones o territorios tienen el potencial turístico que tenemos nosotros y, por tanto, lo tenemos que aprovechar". Además, ha destacado que lo importante del evento no son solo los distintivos, también el gran número de empresas participantes que podrán animar a las que todavía no se han sumado al proyecto a hacerlo.

Por su parte, Pepe Gisbert, ha indicado que es muy importante "apostar por la calidad de los destinos turísticos porque son marca, imagen y reputación. La calidad es fundamental porque a través de esta mostramos qué ofrecemos y cómo lo hacemos".



SICTED es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos por la Secretaría de Estado de Turismo en la que participa València Turisme y el Ayuntamiento de Sagunt.