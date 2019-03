El PP espera que no haya maniobras para ofertar un aula especial y no CyL

La decisión del cuatripartito de retirar la propuesta de pedir a la Conselleria de Educación un aula CyL para secudaria «no tiene explicación alguna y menos que se tilde la petición de precipitada, cuando los padres afectados llevan años reclamando esta solución y el gobierno local ha tenido tiempo más que suficiente para tratarlo en cualquier otro foro, y no el plantearlo ahora como excusa para no aprobarla», afrmaba el potravoz del PP, Sergio Muniesa.

Desde el PP «esperamos que no se cumplan las sospechas trasladadas por los padres de que todo se trate de una maniobra para ofertar desde conselleria un aula de educación especial para no hacer el aula CYL, en base al menor coste de una frente a otra y, mientras, desde el gobierno local no se defiendan las necesidades de este colectivo», añadía.

Por otro lado, el PP ve «lamentable que desde el cuatripartito se hable de politización de la petición de un colectivo de padres con hijos con trastorno del espectro autista, después de años sin respuesta, cuando recientemente, Les Corts aprueban por unanimidad una moción impulsada por el PP para que los niños con autismo tengan más recursos».