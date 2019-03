El portavoz de IP retira una pancarta de la fachada del ayuntamiento a favor proteger Romeu

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, ha retirado hoy de la fachada del Ayuntamiento de Sagunt la pancarta colocada allí el pasado domingo después de que la Plataforma Bonilles-Romeu la exhibiera ese día en la protesta que realizó, con el lema: "¿Lafarge mana, el Govern obeix? Romeu parc natural ja!".

El portavoz de Iniciativa Porteña ha dado a conocer su acción en un comunicado en el que aseguraba: «Cuando la he visto en la fachada de esta institución pública en la que estamos representados todos los vecinos del municipio, no he podido ocultar mi indignación, por lo que he pedido explicaciones al agente del retén que me ha explicado que nadie le había dado órdenes de retirar esa pancarta que el lunes por la mañana ya estaba colocada»; una instalación que a su juicio se produjo "ante la permisividad del equipo de gobierno y más en concreto del propio Alcalde»

Según explica González «los ciudadanos no debemos consentir que el Ayuntamiento se convierta en el cortijo de nadie, especialmente en asuntos de alta sensibilidad como este, en el que están en juego cientos de puestos de trabajo. La pancarta contenía un mensaje que jamás se debería haber colocado en un edificio municipal: "Lafarge Paga, ¿el gobierno obedece?... Sin ninguna duda, el Alcalde no debería haber permitido esta barbaridad", decía, si bien la traducción literal del lema es "¿Lafarge manda, el gobierno obedece?".

Como apuntaba el segregacionista: "Ante la pasividad o más bien la permisividad de Quico Fernández, he retirado personalmente esa pancarta por considerar que es ofensiva para una buena parte de la ciudadanía, no solo por su contenido, sino por el lugar escogido para colocarla».