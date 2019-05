«Queremos aplicar políticas valientes y transformadoras»

Lidera la lista de Podemos en Sagunt tras 4 años de concejal en el gobierno local, pero con fuerzas renovadas.

¿En qué se diferencia la candidatura de Podemos de otras de la izquierda en Sagunt?

Somos un partido nuevo y del siglo XXI, sin los vicios de la vieja política ni la mochila pesada que llevan y que muchas veces les impide realizar las políticas transformadoras y valientes que necesita esta ciudad. Prueba de ello es que seguimos prácticamente igual que hace 4 años. Además, nuestra candidatura es feminista y como ejemplo, en los primeros 4 puestos de la lista hay un 75% de mujeres.

¿Podría destacarnos alguna propuesta de su programa?

Por supuesto. Tenemos propuestas valientes pero que son perfectamente viables, como potenciar la movilidad sostenible mejorando el servicio del autobús urbano y haciendo que sea completamente gratuito o la ampliación de la red de carriles bici. Otro punto importante de nuestro programa es hacer un plan integral de accesibilidad para eliminar las barreras arquitectónicas. Vamos a crear la concejalía de Vivienda y tener un parque de vivienda público para las necesidades que puedan existir. Otra de nuestras propuestas es la de la concejalía de Bienestar Animal, con la creación de un núcleo zoológico para los animales abandonados, que sea gestionado en colaboración con asociaciones animalistas. Igualmente, creemos en el feminismo como medio para conseguir las mejoras que necesitamos y por eso crearemos un ateneo feminista o espacio para las mujeres, para promover políticas feministas, además de aplicarlas de forma trasversal a todo el ayuntamiento.

Ha asegurado en campaña que una de sus exigencias para pactar en Sagunt sería no subvencionar actos taurinos. A las peñas no les ha sentado nada bien?

Es algo que reclama una gran parte de la ciudadanía y nosotros recogemos el guante, donde el resto de partidos se han puesto de lado incumpliendo su propio pacto de gobierno.

¿Tienen alguna otra exigencia más?

Claro, no renunciamos a ninguna de nuestras propuestas, pero algo que debemos tener cuanto antes es un parque de vivienda pública, ya que el próximo año termina la moratoria de los desahucios y a esas personas hay que proporcionarles una garantía habitacional. También facilitar el alquiler a jóvenes que decidan emanciparse.

¿De qué se siente más orgulloso de su paso por el gobierno local?

Donde se ha avanzado mucho ha sido en la remunicipalización de servicios públicos externalizados por el anterior gobierno y en la creación de empleo público. Además, se ha desbloqueado Parc Sagunt y ya empiezan a instalarse empresas.

¿Y qué es lo que menos le ha gustado o cree que hay que corregir porque imagino que gobernar con otros tres partidos es complicado?

Un error que se ha cometido es que cada partido o concejal ha ido a la suya y se ha trabajado poco en equipo. No ha habido una planificación conjunta con la que priorizar proyectos y llevar a cabo su ejecución, precisamente ha ocurrido todo lo contrario. Se han planificado inversiones y se han pedido créditos, pero después no se han llegado a ejecutar, lo que ha provocado que se aumente el endeudamiento sin haber realizado las inversiones. Otro de los aspectos es que todos los partidos se han olvidado de la agenda social, es cierto que ha mejorado la economía, pero muchas personas siguen teniendo los mismo problemas que hace 4 años.

¿Cuáles cree que deberían ser las principales prioridades del nuevo alcalde?

Reestructuración del ayuntamiento para poder llevar a cabo las inversiones ya presupuestadas desde hace años y que nunca llegan, un estudio de la gestión sobre la limpieza del municipio con mejoras tecnológicas y gestionar un parque de vivienda público.

¿Cree que su reciente condena por calumnias en redes sociales al edil socialista Francisco Crispín afectará a sus resultados?

No, es una cuestión de ámbito personal y además la sentencia no es firme, la he recurrido. Confío en que finalmente seré absuelto.

¿Se ha llegado a arrepentir de no haber llegado a un pacto con EU?

Para nada, ambas formaciones decidimos que era mejor ir por separado. Preferimos desde las dos partes desarrollar nuestros potenciales electorales por separado y entendernos en posibles alianzas postelectorales para mejorar nuestra ciudad.

¿Qué puede aportar Podemos?

La ilusión y la fuerza de comenzar una andadura nueva en el ayuntamiento, con una dosis de experiencia, y aplicar las políticas valientes y transformadoras que necesita esta ciudad y que el resto de partidos han demostrado ser incapaces de llevar a cabo, para convertir Sagunto en la ciudad que podemos ser.