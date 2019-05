«La falta de escrúpulos marca el mandato del PP»

A sus 45 años, casado y con una hija, este licenciado en Informática Industrial aspira a ser alcalde de Canet d' En berenguer por el PSPV-PSOE, si partido desde hace años donde ocupa la secretaría comarcal.

A sus 45 años, casado y con una hija, este licenciado en Informática Industrial aspira a ser alcalde de Canet d' En berenguer por el PSPV-PSOE, si partido desde hace años donde ocupa la secretaría comarcal.

Tras su dimisión de la ejecutiva del PSPV de Canet hace cuatro años y su distanciamiento del partido este tiempo, ¿qué le ha llevado a ser candidato?

En ningún momento ha habido un distanciamiento. He seguido militando en el PSPV de Canet y participando en las asambleas aportando mi opinión. Lo único, que cuando no estás en primera línea, parece como si no existieras, pero siempre he estado ahí. Nuestra candidatura es la culminación de un proyecto que comenzó hace años, que se interrumpió porque los afiliados decidieron que no era el momento adecuado, pero que ha vuelto ahora con fuerzas renovadas, un equipo increíble, muchas ganas e ilusión. Decidimos volver porque creemos que Canet necesita una alternativa al paroxismo que ha vivido en 8 años del PP.

El PSPV de Canet ha sido muy cuestionado este mandato por sus apoyos al equipo de gobierno. Si entra a formar parte de la corporación ¿va a mantener la misma línea que su antecesor?

En absoluto. La gestión que ha hecho esta persona se sitúa en las antípodas de lo que concebimos como política socialista. El nunca ha representado al socialismo en sus acciones. Su gestión se ha caracterizado por un servilismo que rozaba la parodia y que ha anulado cualquier crítica a la gestión que estaba haciendo el equipo de gobierno. Hace poco declaró públicamente su intención de votar al alcalde popular este domingo, por lo que está todo dicho. Si nosotros hubiéramos estado en la oposición, habríamos realizado un control riguroso de la gestión del equipo de gobierno y de sus medidas, porque creemos que no han ido encaminadas a satisfacer las necesidades de los vecinos y vecinas. No concebimos plegarnos a directrices externas, personalistas y alejadas de nuestro pueblo.

¿Qué puede aportar la candidatura de Pere Antoni?

Una forma diferente de afrontar la gestión, con el vecino y la vecina como parte fundamental. Un trabajo de equipo, cercano y realista, porque somos conscientes de la dificultad de muchos proyectos, pero los afrontamos con seriedad y capacidad de trabajo.

¿Cuáles son las líneas maestras de su programa?

Todas las propuestas tienen importancia pero las de empleo, servicios sociales y sostenibilidad son claves. Queremos hacer un municipio de primer orden, no sólo turístico, sino a nivel tecnológico y de autogestión eficiente a través de una energía verde y sostenible.

En caso de ser necesario un pacto¿ Con quién lo haría?

Solo con partidos con los que se pueda construir, que generen confianza y con los cuales la gestión municipal sea eficiente.

¿Qué balance hace el candidato socialista de este mandato?

Cuando un gobierno comienza hace ocho años por medio de un tránsfuga, queda todo dicho sobre la honestidad y ética de ese gobierno. Y este último mandato es la continuación de ese gobierno viciado. La falta de escrúpulos, y perpetuarse en el cargo, pese a quien pese, son las notas dominantes que caracterizan la legislatura popular desde el principio. Es un alcalde que se enorgullece en la prensa de haber «expulsado a los corruptos» cuando él está imputado por varios delitos de corrupción y no dimite por ello. Un alcalde al que se ha avisado en numerosas ocasiones de las irregularidades en «la Piscina del Cantó», y al hacer caso omiso, ha supuesto una condena para el ayuntamiento, la demolición del edificio y la indemnización al propietario. Un alcalde que ha estado junto al Secretario municipal durante su mandato, pero solo cuando éste entró en la cárcel por delitos de corrupción ha negado su complicidad. Él no ha desmontado ningún «Chiringuito», ha sido la justicia quien lo ha hecho. Hasta ese momento, todo era colaboración.

¿Cree que la imagen de Canet ha salido perjudicada con los procesos juciales abiertos?

Todos esos procesos judiciales en los que él está inmerso, y que define con orgullo como «heridas de guerra», suponen una burla para los vecinos y vecinas de Canet, y una hemorragia para el erario público. Él sacrifica el bienestar del pueblo por su interés personal. Pero es que su política es la del maquillaje, la de aparentar hacer, cuando no haces nada. No se ha preocupado de habilitar los edificios municipales y acondicionarlos según establece la ley, con el peligro que supone para todo aquel que los utiliza. Emprenden trabajos sin capacidad de diagnóstico y sin planificación alguna.

Pues el programa del PP está lleno de proyectos...

Sí. Proyectos que han tenido tiempo para emprender durante ocho años y que han olvidado, salvo cuando llegan elecciones. ¿Donde está ese 85% del programa que dice haber cumplido? ¿ En el Instituto de Canet y en la ampliación del CEIP Les Palmeres? ¿En su idea de creación de empleo mediante Bolsas de Empleo caciquiles y arbitrarias? ¿En ese puente entre Canet y Sagunt? Ya no es de recibo el acoso a los trabajadores por sus ideas, ni tampoco dejar las arcas municipales vacías, ni mentir a un pueblo al que te debes como cargo municipal. «No hay más ciego que el que no quiere ver», dicen y este gobierno es un ejemplo de que eso se cumple.