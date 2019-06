Las relaciones entre Compromís y el PSPV en Canet se tensan

Las últimas declaraciones realizadas a Levante-EMV por el alcalde de Canet d'En Berenguer, Pere Antoni Chordà, en relación al pacto de gobierno con Compromís han generado bastante malestar en el seno de la coalición nacionalista, desde donde acusan al mandatario de atribuirse la propuesta de que haya una rotación de los miembros en la junta de gobierno «cuando fuimos nosotros los que la hicimos para favorecer el acuerdo», explicaba el portavoz de los valencianistas, César Gargallo.

El edil de Compromís aclaraba que fue en la negociación del 14 de junio cuando al ver el enrocamiento de posiciones de las tres formaciones en la composición del órgano de gobierno, plantearon como posible alternativa que la formación del mismo fuera variando cada año para que los ediles de los tres partidos, PSPV, Compromís y EU, pudieran estar en la junta. Esta iniciativa, según Gargallo, fue descartada tanto por los socialistas como por Esquerra Unida, lo que provocó «que nosotros nos levantáramos de la mesa y diéramos por concluidas las negociaciones, ya que esto era una cuestión de mínimos para seguir hablando», según Gargallo.

El portavoz de la coalición nacionalista añadía que tampoco fue propuesta de los socialistas incorporar una cláusula en el pacto por la que los asuntos de la junta de gobierno debieran aprobarse con el respaldo de, al menos, dos formaciones políticas, de manera que el PSOE no impusiera su mayoría y los acuerdos salieran mucho mas consensuados. «Lo hemos dicho desde el principio, lo que queremos es que haya un espíritu de equipo en este pacto y que se repartan los desequilibrios», insistía Gargallo.

Cesiones

Aunque desde el grupo municipal socialista no han desdicho la versión que Gargallo da de los hechos y del transcurso de las negociaciones, sí que apuntan a que «hemos sido nosotros los que más concesiones hemos tenido que hacer», declaraba el alcalde, en relación tanto a la composición de la junta de gobierno, «donde por número de votos a nosotros nos correspondería más de un 50 % de los miembros y no los vamos a tener por favorecer un pacto y porque tampoco vamos a servirnos de nuestra mayoría de concejales para sacar las cosas adelante en ésta, lo que demuestra que sí que estamos trabajando con espíritu de equipo», apuntaba Pere Antoni Chordà.

Gargallo asegura que «ha sido un pacto muy difícil de digerir» y deja claro, además, que «hemos sido nosotros los que hemos peleado para que no hubiera desequilibrios, e incluso propusimos nosotros la entrada de EU. Hemos cedido mucho». También señalaba a la primera tenencia de alcaldía, una petición en la que no han cedido los socialistas y «mas después de que no hayan votado la investidura del alcalde», afirmaban fuentes del grupo municipal del PSPV.

Esta rotación en la junta de gobierno ya se ha presentado por escrito a los nacionalistas y a EU en un borrador de acuerdos, partidos que volverán a reunirse en breve para tratar de formalizar un pacto de gobierno a tres bandas, que se prevé para esta semana.