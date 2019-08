Faura vive el inicio de las fiestas

Las fiestas patronales de Faura ya dinamizan la población con eventos muy diversos que están teniendo una gran participación. Anoche tuvo lugar una cena a la que estuvo convocada la población casi al completo. Después, la monologuista Carol Tomás aportó el toque cómico de la noche. Hoy se espera que centenares de farolillos cubran de magia las calles de la localidad. Además, los más pequeños disfrutarán del espectáculo de la Troupe de Malabo, «Sophie».

Las celebraciones previas a las fiestas comenzaron el pasado fin de semana con una emotiva «Nit d'Albaes» que conmovió a los jóvenes de la comisión de fiestas y sus familiares. En esta misma línea se vivió el concierto de la Banda de la Societat Joventut Musical de Faura dirigido por José Beltrán. Un interesante recorrido musical que contó con el especial protagonismo de Ferran Mechó, un joven músico de la localidad que en esta ocasión, es también fester. No obstante, los faureros esperan con entusiasmo la llegada del 14 de agosto, la «Víspera de la Festa Mare de Déu de l'Assumpció», fecha ineludible en el calendario taurino. El astado de la ganadería Fuente Ymbro recorrerá las calles de Faura el día 14, una jornada que concluirá con el bou embolat y la noche de orquestaen la Canaleta. Las fiestas destacan por las comidas de amigos, encuentros de aficionados de los Bous al carrer y una comisión de fiestas muy entregada a su pueblo. Tal y como anunciaron en su pregón «Ser de Faura es un orgullo y queremos que todas y todos lo celebremos con estas fiestas. En palabras de Vicent Andrés Estellés, aquello que vale es la conciencia de no ser nada si no se es pueblo», palabras que arrancaron los aplausos del público.