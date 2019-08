El Col·lectiu pel Patrimoni reclama el Museo de la Romanización

La presidenta del Col·lectiu Pel Patrimoni de Sagunt, Conxa Cardo, no dudó en aprovechar la presentación del programa del Día de la Romanidad para volver a hacer pública una vieja demanda de la entidad: La creación de un museo de la Romanización. «Somos Capital Valenciana de la Romanización, pero falta un detalle muy importante. Tenemos terrenos vacíos, pero no un museo como toca, cuando eso ayudaría a implementar el turismo, la cultura y la educación», dijo además de animar al ayuntamiento a «poner esfuerzo, decisión y a hacer presión para lograrlo. Si no, haremos cositas, pero seguiremos sin tener un museo como toca y que tiene cualquier pueblo», aseguró.

«Es una propuesta que algunos partidos hemos recogido y puede que haya llegado el momento de recoger ese guante e impulsar ese museo», le contestó la edil de Turismo, Natalia Antonino.