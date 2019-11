"Desaparecen" cuatro pancartas electorales de dos partidos en Gilet

La desaparición en Gilet de tres pancartas electorales del Partido Socialista a la que se suma una cuarta de Unidas Podemos ha provocado la indignación de ambas agrupaciones. El alcade y portavoz socialista, Salva Costa, calificó los hechos de «ataque a la libertad de expresión» mientras el portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida en el ayuntamiento, Antonio Muñoz, ha lamentado la «falta de respeto» que existe con la campaña electoral y el ejercicio democrático.

Además de las pancartas, ambas formaciones han visto cómo la mayor parte de sus carteles con la figura del candidato a la presidencia del gobierno desaparecían de los lugares designados por la junta electoral para su colocación, como son los paneles ubicados en el conocido muro de San Miguel, donde se han habilitado unos 500 metros de pared para la propaganda electoral, hecho que también ha disgustado a ambos partidos, ya que en la zona apenas queda rastro de la propaganda de izquierdas mientras sí se aprecian carteles de Cs, VOX y del Partido Popular (PP).

Todo esto ocurría después de que el Partido Popular denunciara ante la junta electoral la instalación de pancartas del PSOE en lugares no permitdos como la entrada del pueblo y el polideportivo muncipal, una situación que se repite ya que en las elecciones locales, el PP ya denunció una acción similar y la junta ordenó a los socialistas su retirada. «Ya está bien. No se puede consentir que hagan lo que les dé la gana. Aquí hay unas reglas y todo el mundo tienen que cumplirlas. Hay que jugar limpio», declaraba el portavoz del PP, Jorge Fabuel. Sin embargo, desde el PSOE aseguran que esta vez no tienen ninguna notificación de la junta electoral para que quiten sus pancartas aunque no hace falta, «porque ya las han quitado otros», terminaba Costa.

Respecto a la que ha desaparecido de Unidas Podemos y otra del PSOE, sus líderes locales aseguran que estaban legalmente colocadas en el muro.