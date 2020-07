La reserva de la playa con sombrillas y sillas levanta críticas en Sagunt

El depósito de parasoles, sombrillas y sillas en la playa para reservar sitio está generando malestar entre los usuarios de la costa saguntina. Varios son los que se han quejado de estas prácticas que, pese a ser objeto de sanción según recoge la ordenanza de aprovechamiento de las playas, se siguen realizando para mantener un buen sitio durante buena parte del día, que suele ser, además, en primera línea.

Estos usuarios se quejaban a Levante-EMV de que «mucha gente deja las sombrillas cerradas y se va a comer, para que nadie le quite el sitio». Ante esta estrategia, que, lejos de erradicarse, se mantienen, varios vecinos solicitan a la Policía Local que «haga su trabajo y ponga las multas que sean necesarias», como ocurría en veranos anteriores.

La reserva de espacio en la playa mediante el procedimiento de dejar sombrillas y sillas se considera una «falta leve» y por lo tanto va acompañada de una sanción que asciende a 150 euros. La ordenanza recoge que «está terminantemente prohibido dejar instalados los elementos enunciados en el punto anterior (parasoles, sillas y mesas), siempre que no se encuentren presentes sus propietarios, por el solo hecho de tener reservado un lugar en la playa».

Estos mismos usuarios que protestaban por estas «malas costumbres», también criticaban la labor policial. «No multan, miran hacia otro lado», comentaba un grupo de vecinas.

A este respecto, desde la Policía Local de Sagunt se aseguraba que «estamos pendientes, pero tal y como está la situación, este asunto no es prioritario. Estamos centrados en garantizar las medidas de seguridad en la playa, que los aforos se cumplan y también las distancias entre personas, además de prevenir cualquier tipo de accidente o percance». No obstante, añaden que para imponer la sanción «debemos dar con el propietario de los bártulos y comprobar que se los ha dejado para reservar su sitio y no siempre es posible». Por otro lado, recordaban que la policía ya no puede retirar estos elementos, por lo que todavía es más difícil dar con el infractor.



Ninguna multa

En cuanto a las multas que se han interpuestos a este respecto, el mismo cuerpo local reconocía que «ninguna. Eso no quiere decir que no se vayan a poner, nosotros debemos hacer cumplir la norma y desde luego, seguimos atentos», terminaban.

Otros usuarios trasladaban la responsabilidad a los auxiliares de playa. «Como su labor es informativa, no estaría mal que informaran a la gente de que no pueden dejar sus cosas y marcharse, que hay una ordenanza que lo prohíbe».