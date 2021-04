Asobal. El Fertiberia BM Puerto superó el mal trago que supone siempre medirse al inexpugnable Barcelona, que no necesitó apretar el acelerador para hacerse con un cómodo triunfo en el Ovni (24-39). Los rojiblancos empezaron bien y dispusieron de las primeras ventajas, pero el espejismo apenas duró hasta el 4-5, cuando los visitantes se pusieron por delante en el marcador y ya no miraron atrás. Vicent Nogués aprovechó el partido para dar descanso a algunos de sus jugadores más castigados, como Corzo y Pomeranz, mientras que Kozina y Franzini no estuvieron por lesión y quien sí jugó fue Dija. El próximo fin de semana en León, los rojiblancos intentarán dar la sorpresa para salir del descenso.