«Comprar en el comercio local hace grande nuestra ciudad». Así lo destacó ayer la edil de Comercio, Ana María Quesada, al presentar la nueva campaña de promoción lanzada por el Día de la Madre, con unas características muy especiales: Un cartelería propia, así como una canción y un vídeo promocional; todo ello realizado por creativos locales como la diseñadora Alicia Fortea y la cantante Lourdes Trujillo.

Tras destacar la edil que en la ciudad hay alrededor de 600 negocios «donde podremos encontrar todo lo que buscamos sin necesidad de tener que salir del municipio», el alcalde, Darío Moreno, destacó un aspecto: «Hemos querido remarcar esa atención al detalle que todos asociamos al pequeño comercio. Ésa es una de las grandes fortalezas por la que la gente tiene que seguir apostando por el comercio local», dijo en un acto al que no faltaron representantes de la Federación de Comerciantes y de todas las asociaciones locales.

La idea de dar «un mensaje positivo para poder seguir siempre hacia adelante» es la que, según explicó la edil de Comercio, ha inspirado tanto el cartel como la canción que acompaña los videos promocionales que se van a lanzar por redes sociales. «Hablamos de una campaña cuyo coste superará los 6.500 euros al incluir publicidad en prensa y radio», precisó Quesada a preguntas de Levante-EMV.

Gusto por los detalles

Ese gusto por los detalles se aprecia muy bien en el cuidado y colorido cartel, que mantiene la imagen de un corazón, al igual que se hizo por San Valentín y el Día del Padre, pero lleno de símbolos y de guiños a la primavera.

Como explica la diseñadora, Alicia Forte: «Cuando me lo encargaron, lo primero que pensé fue en mi madre que, como todas, es una persona cuidadora y protectora de sus hijos, independientemente de la edad; por ello he utilizado la imagen de una gallina protegiendo a los polluelos además del corazón, configurado con flores, como símbolo de positividad. Además, he incluido unas pequeñas mariquitas entre las flores que son símbolo de la maternidad, felicidad, abundancia, fecundidad y alegría».

La cantante Lourdes Trujillo también ha subrayado el carácter especial de este encargo. «La canción está inspirada en lo que pienso cuando salgo a comprar el pan, tomarme un café o entrar a una tienda, en el trato personal de la gente que trabaja en nuestro comercio; desde que vivo fuera de Sagunto valoro mucho más esas pequeñas cosas que hacen el día a día tan especial», ha afirmado en un vídeo, grabado en Barcelona donde reside ahora.