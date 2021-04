Nueve grandes interpretan a Ausiàs March

inauguración de la muestra. La sala Glorieta acoge la muestras hasta el 31 de julio 1 El presidente de la Fundación Bancaja en Sagunt, Alfons Muñoz, en plenas explicaciones. F

2 Una espectadora, sin perder detalle. F

3 Un hombre mira detenidamente una de las obras. F

El arte de calidad vuelve a Sagunt. La Fundación Bancaja abrió ayer en la Sala Glorieta una exposición muy especial, en la que 9 grabadores interpretan a Ausiàs March. La muestra, que fue inaugurada por el presidente de la Fundación Bancaja en Sagunt, Alfons Muñoz, recoge nueve obras creadas por significativos artistas valencianos: Rafael Armengol, Arcadi Blasco, Manuel Boix, Joan Castejón, Juan Genovés, Artur Heras, Joaquim Michavila, Antoni Miró y Vicent Traver, en las que interpretan fragmentos de poemas de Ausiàs March.

La exposición, que podrá verse en la sala de exposiciones Glorieta hasta el 31 de julio, pretende promover y difundir el conocimiento de la obra del creador valenciano mediante la creatividad de artistas reconocidos del plano nacional e internacional. Las obras que se exponen son fruto del encargo que la Fundación Bancaja hizo a los artistas en 1997, coincidiendo con el sexto centenario del nacimiento del poeta valenciano. De este modo, los diferentes estilos de cada creador confluyen en el sentir común de ensalzar la figura de Ausiàs March.

Durante el recorrido, se observa la obra de Rafael Armengol sobre el poema Los ignorants Amor e sos exemples; Arcadi Blasco interpreta las palabras de La mia por d’alguna causa mou: Manuel Boix pone imágenes a Lo temps és tal que tot animal brut; Joan Castejón plasma el poema Puis que, sens tu, algú a tu no basta; Joan Genovés lleva al trazo No em fall record del temps tan delitós; Artur Heras reinterpreta Si per null temps creguí ser amador; Joaquim Michavila lleva al grabado la letra de Veles e vents han mos desigs complir; Antoni Miró plasma Així com cell qui en lo somni es delita; y Vicent Traver trabaja sobre la poesía Alt e amor, d’on gran design s’engendra.

De este modo, se pone en valor la obra de un literato nacido a finales del siglo XIV, en el seno de una familia noble y de arraigada tradición poética, uno de los grandes escritores de la lengua catalana cuya influencia en el Siglo de Oro español está más que probada. De hecho, como señalaban desde la Fundación Bancaja, su obra «supone un antes y un después en la producción cultural de su época, tanto por el uso escrito de su lengua materna y la ruptura de ciertos cánones estilísticos provenientes de la tradición trobadoresca occitana y contemporáneos de su época, como por la temática tratada en su obra», decían además de destacar que «supo reflejar como nadie el conflicto interior suscitado por el amor hacia las mujeres y el amor hacia Dios».