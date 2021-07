Iniciativa Porteña criticó ayer que el Conseller de Educación visitara la semana pasada las obras del IES número 5 del Port de Sagunt «y no haya dado explicaciones a la ciudadanía por los gravísimos retrasos en las infraestructuras escolares». En palabras del concejal segregacionista Cosme Herranz: «Que el señor Marzà visite las obras del IES número 5 nos parece normal, pero lo que no entendemos es que no haya aprovechado para pedir disculpas por la instalación de barracones en el IES Jorge Juan, el IES Eduardo Merello y el aulario de infantil de Victoria y Joaquín Rodrigo», decía considerando además que el gobierno local debía haberle llevado a visitarlos.