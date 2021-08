La tragèdia del vapor Abanto

En estos mesos estiuencs, fem un retrocés a un temps superior als 100 anys. Passarem revista al que va ser notícia en la comarca en 1911. El primer que cal dir és que va iniciar-se amb un destacat fred. L’oratge fou desagradable. Per febrer va haver un temporal. Els tres vapors de l’empresa Sota-Aznar, Gaukogortamendi, Somorrostro i Abanto, situats a Canet, van patir-ne els efectes l’1 de febrer. Este últim va naufragar i tots els seus tripulants, menys un, van faltar.

El mes de gener va iniciar-se amb una vetlada en el Círculo Católico realitzada el 16 de gener i organitzada per la congregació de Maria Immaculada. En la presidència estava situada una imatge adornada amb plantes. S’inicià l’acte amb el cant de l’Ave Maria per part de Juanito Pomer. Després Tomás Pañego va recitar una poesia. Els actors Vicente Pérez i Pedro Moreno recitaren un diàleg. Pepito Chabret pronuncià amb maestria un discurs. Finalment van intervindre: Fernando Miranda de la Congregació de València, Antonio Llopis de l’Adoració Nocturna, Joaquín Manglano, Antonio Monzó i Juan Flors.

També va esclatar la vaga dels carregadors del mineral d’Ojos Negros en el port de Canet d’en Berenguer. L’origen va estar en el comiat per part de l’empresa de 9 dels obrers associats, dels quals tres pertanyien a la junta directiva que representava els obrers. L’excusa fou la falta de treball la qual cosa no era creïble perquè estaven doblant-se torns i no es descansava ni els dies festius.

El 19 de gener es van reunir els treballadors en un míting celebrat en el Teatre de Sagunt. Demanaren que tornaren les persones acomiadades i que es concedira un dia de descans cada dos setmanes. Els representants es traslladaren fins a l’Ajuntament. Allí presentaren les demandes als representants de l’empresa Fausto Caruana i Luis Álvarez. Estos digueren que no podien negociar fins que no vingueren de Bilbao els gerents de l’empresa. El seguiment de la vaga fou destacable. Un dels propietaris el Sr. Aznar es va traslladar fins a Canet per a tancar el conflicte. Aquelles jornades, la policia va prendre els carrers i la situació va estar tranquil·la.

El diumenge 29 de gener es va realitzar un míting republicà a Algar. Els oradors foren rebuts per la banda i l’alcalde en l’estació. Va presidir l’acte Bienvenido Martínez, president del Centre Republicà del municipi. Parlaren Pascual Sanchis de València i Miguel Tocida de Soneixa. Seguidament l’extinent d’alcalde García Rives i el diputat Juan Barral van prendre la paraula. D’Algímia, hi van assistir: Ramon Compañ, Vicente Molina i Pedro Viruela. De Torres Torres, va acudir Isidro Soler Foyos. Per part de Petrés, va estar Juan Sánchez. Altres assistents destacats van ser: Pascual Alandi de Sagunt, Pio Salt d’Algímia i Gregorio Alegre d’Estivella. El 20 de febrer se’n va fer un altre a Sagunt. Fou en el seu local per les dificultats de fer-lo en el Teatre. Participaren: Lorente, Torona i Acracio. Van estar els representants de Madrid Tato i Cortés.

El 12 de març van celebrar-se les eleccions per a diputats provincials. Els resultats van ser favorables als tres candidats oficials. El liberal Comte de Trenor va traure 9.150 vots. Buenaventura Guillen Engo i José V. Ferrándiz en van tindre 8.382 i 8.508, respectivament. També va eixir com a diputat provincial el conservador Juan Polo Bernabé amb 5.480 vots.

En el mes d’abril es va celebrar la Setmana Santa. Però, eixa i unes altres notícies formaran part d’un altre De cent en cent… i més.