Aquesta setmana hem llegit a la premsa que s’ha acordat fer de dos instituts de Port de Sagunt com a Centres Integrals de Formació Professional. És una notícia magnífica que feia ja molt de temps es demandava per la ciutadania de la nostra ciutat i de la comarca del Camp de Morvedre.

El gran treball realitzat per la regidoria d’Educació liderada per Josep Manuel Tarazona i el seu departament ha sigut part indispensable per a poder realitzar-ho. La construcció de l’IES número 5 ha sigut la guinda per a poder aconseguir aquesta fita que els Cronistes del futur ens contaran.

Però és sols una fita educativa? Comencem pel principi. Des de la Generalitat s’ha creat un Consell de la Formació Professional de caràcter supramunicipal sumant les comarques del Camp de Morvedre i l’Alt Palància, que l’han anomenat Consell de la Vall del Palància. Ens entusiasma el nom. Ens encisa. I no sols perquè el Consell en si pot ser un dels vertebradors de l’economia de la zona si no perquè pot ser la punta de llança d’una cosa més gran, la de la possibilitat d’una Mancomunitat supracomarcal i supraprovincial que ajude a unir les terres dels pobles i ciutats que banya el riu Palància i tota la seua àrea d’influència. I ací està la clau que el Palància pot ser l’eix, ha de ser i en el seu temps va ser, vertebrador de diferents serveis que ens afecten a tots i totes i que podem pensar de manera més global.

La història de la nostra comarca, el Camp de Morvedre, no s’entén sense la història de l’Alt Palància. Com a mostra un botó, la imatge de la patrona de Gilet és una imatge de la Cartoixa d’Altura, i, és per això, que la marca Vall del Palància pensem pot ser molt potent a nivell turístic perquè l’Alt Palància suma, complementa al Camp de Morvedre i això ho tenim que fer vore a l’exterior. Deuríem d’organitzar-se per tal que es valore aquesta possibilitat? El primer pas s’ha donant en matèria educativa, perquè no toquem més portes i convertim esta possibilitat en una realitat?