Sagunt es bolca per a rebre al nou rector

El mes de febrer, la ciutat de Sagunt va rebre la visita de l’arquebisbe Reig Casanova. Fou el diumenge 12. Arribà acompanyat pel governador civil de València. Foren rebuts pel tinent de la Guàrdia Civil Pablo Meléndez i pel jutge José Peris. Com deia el corresponsal del diari Las Provincias, no hi havia cap altra autoritat civil. Segons ell, «la más rudimentaria cortesía obligaba a toda persona culta a recibir con la debida atención a todo huesped ilustre que visite un lugar histórico». Qualificava eixa actitud municipal de deplorable. L’autoritat religiosa va visitar el teatre, l’església, els monuments i el port. Posteriorment marxà en cotxe cap a Puçol.

El futbol també va tindre protagonisme en la premsa En acabar l’any, es va fundar l’Atlético Saguntino. Però ja hi existia el Sagunto FC. Este club jugava partits no sols a la localitat sinó a uns altres punts d’Espanya. El diari La Accion de Madrid esmentava el 21 de febrer que va jugar a Saragossa contra el SA Stadium. Va perdre per 3 gols.

Altres esdeveniments religiosos destacats foren els nomenaments dels nous rectors d’Estivella i Sagunt. El 24 de febrer, aniversari de la benedicció del temple estivellenc, feia la seua entrada José Llorens Martínez. Este saguntí havia estat de vicari a Pedralba, Benaguasil i la Pobla de Vallbona. Va eixir de Sagunt amb el clero de la ciutat, familiars i amics. En l’estació, van ser rebuts per l’alcalde Salvador Tortonda i pel jutge José Tortonda. Va recórrer la població, acompanyat per la banda de música, escolars amb banderes i el veïnat.

Benvingudaa Estivella

Els carrers estaven adornats i es tiraren flors al seu pas. A l’entrada de l’església, es va instal·lar un arc floral. Li donà possessió el rector José Noguera. Este, uns dies després, fou nomenat rector de Sagunt. Hi havia moltes autoritats religioses com ara el director del Col·legi de Vocacions de Sant Josep José Piquer o el pare vicari de Sant Esperit. En acabar, a la casa-abadia, es va servir un «espléndido refresco». S’hi van concentrar unes 300 persones. El mestre de la localitat Ramón Sánchez va llegir una composició poètica dedicada al capellà. Fou molt aplaudida.

El 5 de març va fer la seua entrada el nou rector de Sagunt José Noguera Llopes. L’estació de Sagunt estava de gom a gom. La població es va bolcar en l’acte. La corporació municipal va estar representada pel tinent d’alcalde Esteban Blanco, el síndic Vicente Devís i el secretari Rafael García. Allí esperava la banda dirigida per Baltasar Palanca. Efectuaren un recorregut pels carrers de la població. Estos es trobaven adornats. Els tradicionalistes feren un artístic arc i la casa abadia fou decorada per la Confraria de Minerva. Al pas per la casa del seu amic Manuel Monzó, es tiraren traques i se soltaren coloms. Li va donar possessió el doctor Elias Tormos. El nou rector va repassar, en les primeres paraules, les grandeses de Sagunt. Va nomenar personatges com el pare Pellicer, Chabret o el canonge Gil Monzó. Acabà l’acte amb una invitació a un refresc en la casa Abadia.

Entre les notícies municipals, cal destacar que el Sindicat Agrícola i la Policia Rural van contribuir amb 100 pessetes a la campanya municipal realitzada «para los rusos necesitados», tal com arreplega l’acte de la sessió plenària del 5 de març.

Aquell mes va retornar un músic a la brigada de bombers. Però eixa i unes altres notícies formaran part del següent De cent en cent.