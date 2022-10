El portavoz de Ciudadanos (Cs) Sagunto, Salvador Montesinos, ha denunciado “la presencia de ratas en el colegio Maestro Tarazona”. “Es inaceptable que los roedores campen a sus anchas por los patios donde juegan los menores”, ha criticado.

Montesinos ha explicado que “las madres y padres avisaron al alcalde de este problema y los remitió a Sanidad”. “Por mucho que las familias puedan llamar, el ayuntamiento no se puede lavar las manos de esta manera ante un asunto tan serio”, ha lamentado, al tiempo que ha detallado que “en la conselleria no tienen constancia de ningún aviso por parte del ayuntamiento, lo que quiere decir que no han hecho nada al respecto”.

Por eso, ha exigido “la actuación inmediata del gobierno municipal para acabar con esta situación insalubre y de riesgo para los menores”. “Las familias se muevan porque están preocupadas, pero la obligación de solucionar los problemas, y más uno de este calado, es de la administración”, ha concluido.