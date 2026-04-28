La fiesta del valenciano se vivirá en Sagunt por partida triple

La fiesta del valenciano se vivirá en los dos núcleos de Sagunt por partida triple, en apenas unos días de diferencia. Después de que la última edición se celebrara en Algímia d'Alfara, la capital comarcal ciudad acogerá la Trobada d’Escoles en Valencià del Camp de Morvedre el sábado 23 de mayo, así como la gala de entrega de los Premis Sambori el domingo 24 de mayo. Además, el sábado 6 de junio, llegará el turno de la música en directo gracias al Festival en Valenciano del Camp de Morvedre 2026 (FesCamp) de entrada gratuita y promovido este año por el ayuntamiento.

Estos eventos llenarán las calles de actividades festivas con el objetivo de promover, defender y fomentar el uso del valenciano.

La Trobada d’Escoles en Valencià del Camp de Morvedre (23 de mayo) comenzará con un pasacalle que saldrá de la calle Botànic Cavanilles. Una vez finalizado el recorrido del desfile musical, la jornada continuará en la plaza Cronista Chabret con talleres, actuaciones musicales, así como actividades lúdicas y educativas. Desde el consistorio se ha destacado "la colaboración activa y la coordinación ejercida por el ayuntamiento en esta iniciativa cultural, que terminará con un espectáculo de fuego a cargo de La Diabòlica de Morvedre".

La gala de entrega de los Premis Sambori tendrá lugar en el auditorio de los jardines del Triángulo Umbral del Port de Sagunt el domingo 24 y estará dirigida por la escuela de arte dramático Camí de Nora. Este concurso de literatura dirigido a estudiantes de todas las edades promueve la creatividad a través del uso del valenciano.

Por último, el sábado 6 de junio se celebrará el FesCamp 2026, un festival cuyo cartel está formado por cuatro grupos de música en valenciano, entre ellos, La Fúmiga, Quinto, Abril y ARRE-AK.

Presentación

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha afirmado en la presentación de los tres eventos que el valenciano no pasa por uno de sus mejores momentos: "Lamentablemente, vemos políticas en determinadas instituciones que empeoran la situación del valenciano, un elemento de nuestra identidad que debería servir para unirnos". Darío Moreno ha continuado defendiendo que, además de reivindicar el uso del valenciano, se deben generar espacios de fiesta y alegría en torno al valenciano: "Hablamos de crear un circuito cultural en valenciano que es imprescindible para que los grupos que se animan a hacer música en valenciano puedan tener un recorrido y ser escuchados por nuestra juventud".

El edil de Educación, Raúl Palmero, ha agradecido que la ciudad pueda acoger la Trobada y el trabajo de la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular, así como del departamento de Juventud e Infancia en relación a la organización del FesCamp.

Homenaje a las generaciones anteriores

La presidenta y la expresidenta de la Escola Valenciana Camp de Morvedre, Lia Gutiérrez y Fina Mateu, han desglosado el programa de los tres eventos culturales y han destacado el significado del lema de este año, 'Tenim història, som futur': "Es un homenaje a las generaciones anteriores que lucharon por el valenciano en nuestras escuelas y un impulso para las nuevas generaciones que continúan esa lucha".

El consistorio ha añadido que colaborará con la Trobada y los Premis Sambori a través de diversos departamentos "mediante la señalización y cortes de tráfico, la preparación de dispositivos de seguridad, la disposición de mobiliario, escenarios y megafonía, el apoyo logístico, la dotación de servicios sanitarios y de protección civil, la limpieza y gestión de residuos, la colocación de contenedores, la comunicación pública de los eventos y la cesión de espacios y vía pública". Asimismo, para la organización del FesCamp 2026 "también se encargará de la señalización del recinto, el servicio médico, la limpieza y la gestión de residuos, así como de habilitar una plataforma de accesibilidad para personas con movilidad reducida y un Punto Violeta", remarca.