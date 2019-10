Marc Márquez logra por primera vez la 'pole' en Motegi

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) consiguió por primera desde que está en la categoría reina del motociclismo la "pole position" en el circuito de Twin Ring Motegi, escenario del Gran Premio de Japón de MotoGP.



Márquez sumó, además, la décima mejor clasificación de entrenamientos de la temporada, que es la sexagésimo segunda en la categoría reina y la número noventa de su carrera deportiva.



Antes de comenzar los cuartos entrenamientos libres, en los que todos los pilotos de MotoGP preparan las motos y las estrategias para la clasificación, se confirmó oficialmente la sanción que muchos sabían recaería en el francés Sylvain Guintoli, piloto probador de Suzuki, quien durante la primera jornada rodó con un motor con la configuración de 2020 y por lo tanto fuera del reglamento de la competición.





?? @marcmarquez93 bags first #MotoGP Motegi pole ahead of @sepangracing duo



2019 Champion sits just over a tenth clear of @FrankyMorbido12 and @FabioQ20 in a dry Japanese GP Q2 session#MotoGP | #JapaneseGP ?? https://t.co/u5Cn0iupDB pic.twitter.com/si2X3CAc9Q