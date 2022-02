'Tiburón' Acosta ya huele la sangre de MotoGP

El primer fin de semana de la temporada, que tendrá lugar en la tarde-noche de Losail, Doha, Qatar, como bautismo a un Mundial de motociclismo de 21 carreras, tiene dos puntos en los que fijar los ojos. Sin duda, la tremenda lucha que Yamaha, Honda, Suzuki, Aprilia, KTM y Ducati mantendrán para tratar de conquistar el título de MotoGP, con todos sus equipos, oficiales y ‘satélites’, repletos de campeones del mundo de todas las categorías y, cómo no, seguir la trayectoria del que todo el mundo considera es el campeón del futuro, Pedro Acosta, que, el pasado año, ya dejó boquiabierto a todo el mundo, con 16-17 años, no solo al conquistar el título de Moto3 en el año de su debut en el Mundial sino subirse al podio el primer día y ganar la siguiente carrera.

En un año en que tienen que renovar todos los pilotos de MotoGP (a excepción de Marc Márquez, Brad Binder, Franco Morbidelli y ‘Pecco’ Bagnaia, que acaba de hacerlo), es evidente que managers, marcas e ingenieros jefes de los grandes equipos no pierden de vista al ‘tiburón de Mazarrón’, que, en el 2021, año provocó la admiración mundial y esta pretemporada se ha convertido en la revelación, de nuevo, al romper todos los récords en los últimos ensayos de Portimao (Portugal). Hay quien piensa, aunque eso se ha dicho ya de demasiados jóvenes, que Acosta sí es el ‘nuevo Márquez’.

De campeón a campeón

“Acosta me ha sorprendido mucho”, dice el francés Fabio Quartararo, que esta semana estrena título de MotoGP en Qatar. “Cuando ha coincidido con nosotros en las conferencias de prensa, posee un desparpajo tremendo, parece que tenga 25 años y no los 17 que tiene. No siente la presión y, desde luego, lo espero el año que viene en MotoGP. ¿Qué si puede ganar el título de Moto2 en su primer año? Por supuesto, tiene talento para eso y más. No he visto a nadie hacer deslizar la Moto3 como hacía él. Yo sí le veo ganando, de nuevo, su segundo título”.Acosta, claro, no quiere oír hablar de eso. “Yo estoy aquí para aprender. Perdón, para divertirme, pasarlo bien y aprender. Aún tengo mucho que aprender. Por ejemplo, que no todos los días pueden ser mi día. O que hay que ser bueno en los días buenos y no tan malo, en los días malos”, ha explicado el murciano a ‘Motorbike Magazine’. “El año pasado gané muchas carreras, sí, seis, pero hice muy pocos podios, solo dos más, así que me pase 10 carreras fuera del ‘cajón’ y eso no me hará campeón este año”.

Es evidente que Acosta está en el mejor sitio que podía estar, en la cuna de KTM, en su academia. Ha heredado la moto y el equipo del campeón australiano de Moto2, Remy Gardner, y, por tanto, lo tiene todo a punto. “Es nuestra joya y su sonrisa permanente alegra nuestro boxe”, explica Pit Beirer, responsable del equipo de la fábrica austriaca. “Esperemos que nos considere un buen socio para ganar en Moto2 y seguir con nosotros”, señala Beirer, consciente de que todas, todas, las marcas le harán una oferta a Acosta si gana en Moto2 este año, aunque su contrato con los austriacos es de dos años.A nadie le ha sorprendido que Acosta esté ya a los mandos de la categoría intermedia con solo dos entrenamientos. El murciano, incluso cuando corría en Moto3, se entrenaba con una moto grande de 600cc. “Yo siempre he pilotado y entrenado con motos grandes. Al fin y al cabo, todo son motos. Me he adaptado muy rápido a Moto2, pero las carreras son otro mundo”. Sobre la posibilidad de dar el salto a MotoGP, Acosta cree que “lo importante es llegar preparado, no solo llegar. No vale llegar de cualquier manera, hay que llegar bien. Y en eso estamos, sin prisas”.