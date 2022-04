Historias de 500 Grandes Premios de motos: "Valentino Rossi me acarició la cabeza y no me la lavé en una semana"

El destino ha querido que sea Austin, Texas, Estados Unidos, todo un micromundo de motor, el escenario donde MotoGP, de la mano de la compañía Dorna, dirigida por el español Carmelo Ezpeleta, celebre su gran premio nº 500. Y lo celebre con dos líderes españoles, Sergio García Dols (GasGas), uno de los pilotos más jóvenes del ‘paddock’, en Moto3 y Aleix Espargaró (Aprilia), uno de los pilotos más veteranos, en la máxima categoría.

Y todos, todos, orgullosos de que, de la mano de Dorna, que ha llevado el campeonato a sus mayores índices de audiencia y, sobre todo, de espectacularidad televisiva, entrando en 500 millones de hogares cada fin de semana, la “gran familia de las dos ruedas”, como el portugués Jorge Viegas, presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), llama al Mundial, haya conseguido progresar con una íntima y fructífera colaboración y complicidad con los pilotos, las fábricas, agrupadas en la MSMA, y las escuderías (IRTA).

Un Mundial planetario

El Mundial de motociclismo, que es una de las competiciones más antiguas que existen (arrancó en 1949), ha visitado, en la ‘era MotoGP’, la friolera de 45 circuitos del mundo en 23 países distintos, consiguiendo que 55 pilotos diferentes de 12 naciones distintas conquisten, al menos, una victoria en su certamen. “Todos hemos hecho un gran esfuerzo por modernizar y, sobre todo, dotar de la máxima seguridad posible a nuestro campeonato y, en ese sentido, hemos de agradecer, muy especialmente, a los pilotos su entrega y ayuda a la hora de tomar las decisiones más adecuadas para hacer cada día un Mundial mejor. No sé qué harán otros deportes pero, en este Mundial, no se toma una decisión sin consultar antes con los pilotos, que son los grandes protagonistas de este deporte”, señala Ezpeleta a El Periódico.

Y son los pilotos, sin duda, los primeros que rememoran durante estos días algunos de esos grandes premios, algunas de esas impresionantes y memorables carreras, que han convertido, en efecto, al motociclismo en uno de los deportes más espectaculares y seguidos del momento. “Yo, por ejemplo”, explica Aleix Espargaró, ganador, tras 284 intentos, de su primer GP, el pasado domingo, en Termas de Río Hondo (Argentina), “nunca podre olvidar cuando mi padre me llevó a una carrera de Montmeló para ver correr a mi ídolo Àlex Crivillé. Y no podré olvidarlo porque Àlex se fue al suelo ¡en la primera curva!, nada darse la salida. Me pase toda la mañana llorando”.

Jorge Martín (Ducati), otro de los grandes protagonistas de la nueva era de MotoGP, ‘rookie’ del pasado año y protagonista ya de las primeras carreras de este 2022, tampoco olvidará el primer día que, con solo 8 años, pudo entrar en el ‘paddock’ de Cheste (Valencia). “¡Como voy a olvidarlo! Ese día me crucé con Valentino Rossi, que me saludó y me acarició la cabeza con su mano derecha. ¡Estuve una semana sin lavarme la cabeza! Fue un momento inolvidable y, ya ni te cuento, acabar compitiendo contra él en la pista”.

Carreras inolvidables

También, también, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), el flamante campeón del mundo de MotoGP actual, recuerda aquella “¡tremenda!” carrera de Jerez-2005 cuando, con solo 6 años, “me di cuenta que quería ser piloto, que debía hacer todo lo posible e imposible para acabar siendo piloto al ver aquel vibrante pulso”. Y es que el ‘Diablo’ habla de una de las pruebas, en efecto, más apasionantes de la historia, aquel duelo entre Valentino y Sete Gibernau, que acabó con la victoria del ‘Doctor’ tras un poco ortodoxo adelantamiento en la horquilla de izquierdas de entrada en meta del circuito andaluz. “Sí, aquella sigue siendo mi carrera preferida….como espectador”.

"No sé lo que hacen los demás deportes, pero nosotros siempre contamos con la opinión de los pilotos, que son los grandes protagonistas" Carmelo Ezpeleta - Máximo responsable del Mundial

Para Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo y que este fin de semana reaparece, de nuevo, tras superar su cuarto episodio de diplopía en Austin, donde ha ganado siete de las ocho carreras que ha corrido, el GP inolvidable fue “el que protagonizaron, también en otro gran duelo, Valentino y Jorge Lorenzo, en Montmeló, en el 2009, curiosamente cuando yo, con 16 años, ya estaba en el Mundial. Ganó Valentino en otro adelantamiento espectacular pero yo, ahora, podría repetir, curva a curva, aquel gran premio, me lo sé de memoria”.

La celebración de este fin de semana, cuyo ‘hashtag’ es #Racing together (corriendo juntos), “es el vivo reflejo”, según señala Stefan Pierer, alma de la firma KTM y jefe de la asociación de fabricantes de motos, “de que las innovaciones y las mejores a través de este viaje han sido posible gracias al trabajo colectivo y la visión de grupo. Todos los fabricantes, equipos, patrocinadores y pilotos compiten para ganar, pero hay un fuerte sentimiento de que los millones de personas que siguen y disfrutan el campeonato también ‘ganan’. Estamos deseando que lleguen los siguientes 500 GPs”.