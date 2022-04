Márquez no pierde la sonrisa y espera volver a ganar pronto

La sonrisa no ha desaparecido de su rostro pese al auténtico e interminable viacrucis que está viviendo. No solo se mantiene reluciente en la cara de Marc Márquez (Honda) sino que, incluso, el portugués Miguel Oliveira (KTM), ganador este año en Indonesia y que tiene como segunda profesión la de dentista, ha designado esa sonrisa como la mejor del ‘paddock’ cuando un jovencito piloto local le preguntó que sonrisa destacaría del Mundial.

Y es que, insisto, pese a la que le está cayendo encima, MM93 sigue ilusionado, no solo con su profesión, su trayectoria deportiva, de las más impresionantes de la historia y su papel en el campeonato, jubilado ya Valentino Rossi (por cierto, no ha vuelto más al escenario que decía amar), sino que vuelve a pensar que aún tiene tiempo, como reconoció el propio campeón Fabio Quartararo (Yamaha) de aspirar al título grande.

Difícil ganar

“No me puedo engañar, no tiene demasiado sentido”, comenta Márquez en Portimao (Portugal), el escenario donde, el pasado año, reapareció tras nueve meses de lesiones. “De momento, lo mejor que he hecho ha sido un Top-5 y, por tanto, si lo mejor que he conseguido hasta ahora es eso, no va a ser fácil volver a ganar, pero estoy muy, muy, motivado para conseguirlo. Será difícil, pero he de hacer lo posible e imposible para conseguirlo cuanto antes”.

[Consulta la clasificación del Mundial de MotogGP]

Márquez, que remontó de la última posición (24º) a la sexta en el GP de EEUU, que se celebró en Austin (Texas), reconoce que “en esa última carrera fui con mucho tacto de no superar mi límite físico pese a que, en efecto, protagonicé una gran remontada. Quería controlar y sobrevivir físicamente. Cualquier planteamiento de carrera pasa por las primeras dos vueltas y, en Austin, me vi último en la primera curva y no tuve más remedio que apretar, apretar y remontar”.

El ocho veces campeón del mundo de motociclismo está encantado de volver a Portimao. “Me gusta mucho este trazado, como al resto de pilotos porque es diferente, no tiene mucho que ver con los demás. La pista sube y baja, tiene curvas muy veloces, tiene curvas peraltadas y contraperaltadas, como me dijo Miguel (Oliveira, piloto local), es muy importante fluir en la pista, tener un buen ritmo, de lo contrario, si te pasas la vuelta peleándote con la moto y con el circuito entonces, olvídate, no serás rápido, pues el circuito, además de estrecho, es pequeño y el mal tiempo puede complicarnos el fin de semana”.

El líder inesperado

Es evidente que Márquez quiere pelear aún por el título y que el hecho de que, en solo cuatro carreras, diez pilotos subieran al podio demuestra que todos los lugares de honor van a estar muy, muy, discutidos este año, aunque hay quien piensa que el inicio del periplo europeo en Portugal y, la semana que viene, en Jerez, puede cambiarlo todo. “Yo sigo en mis trece: he de volver a creer en mí, he de recuperar la solidez, he de sentir la moto y que el equipo, como está haciendo, me acompañe. De momento, Honda ya sabe que pasó en la salida de Austin, que falló y no volverá a ocurrir”.

[Consulta el calendario de MotoGP]

El italiano Enea Bastianini (Ducati), el líder del Mundial con menos puntos de la historia tras las cuatro primeras carreras (lo que demuestra, repita, la curiosidad de este campeonato), ha estado junto a Márquez en la conferencia de prensa de hoy en Portimao. “Esto sigue siendo un sueño para mí y, sí, he de reconocer que esperaba un buen inicio, pero no ganar dos carreras, ni llegar líder a Europa”.