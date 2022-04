Rins: "Para ser campeón hay que ganar carreras"

El Mundial de MotoGP llega a España, aterriza en Jerez y, por vez primera, en los dos últimos años se van a llenar las gradas y miles de aficionados se lo van a pasar en grande. El campeonato llega con el catalán Àlex Rins (Suzuki) al frente de la clasificación general, cierto, con los mismos puntos (69) que el campeón francés Fabio Quartararo (Yamaha) y aventajando en tres al también catalán Aleix Espargaró (Aprilia), la gran revelación de la temporada, y con 8 más que el italiano Enea Bastianini (Ducati), el único piloto que ha repetido victoria en este incierto y llamativo inicio de campaña.

Rins, que ha tenido un arranque tan llamativo como su primera vuelta en el GP de Portugal, cuando pasó del puesto 23º al 10º (acabó cuarto), considera que, pese a su enorme regularidad, no podrá conquistar el título soñado si no gana carreras. “La verdad es que no creo, no, bueno, considero que es imposible, que el campeón de este año pueda repetir la gesta de mi compañero Joan Mir cuando, en el 2020, fue capaz de conquistar el título con solo una victoria. No sé cuantas carreras habrá que ganar, pero tendrán que ser varias, sí. Está claro que ser regular es muy importante, pero hay que ganar, sí”.

GP muy igualado

Rins, que está sumamente contento con la vuelta del público a los circuitos, no está del todo de acuerdo con el pronóstico del australiano Jack Miller (Ducati) que ha asegurado, en Jerez, que el domingo habrán en parrilla “hasta 16 pilotos con posibilidades de ganar la carrera”. “Hombre, 16, 16, no lo sé, pero la verdad es que la igualdad en MotoGP es tremenda. Lo que sí tengo claro es que será muy difícil escaparse”.

Cuando un periodista de Motorsport.com le preguntó si, el pasado año, se sintió algo maltratado en el box de Suzuki, Rins fue tremendamente sincero en su respuesta. “El año pasado no llegué a sentir que había piloto nº 1 y piloto nº2 en Suzuki, pero sí que es verdad que, por mi irregularidad, no me reían tanto las gracias como a Mir. Ahora estamos siendo rápidos y la motivación sigue siendo muy alta, aunque todo el mundo sabe que, en las carreras, al primer que tienes que ganar es a tu compañero de ‘box’ que es quien lleva tu misma moto. De todos modos, que me rían más las gracias ahora que antes no me importa tanto y tampoco me importó el año pasado”.

Márquez, líder de Honda

Marc Márquez sigue estando más preocupado por su moto, por la evolución de la Honda, que por su húmero derecho o por sus ojos. “Aquí, en Jerez, debemos mejorar el resultado de Portugal y, aunque es evidente que no podemos salir con mentalidad ganadora, no podemos quedar, de nuevo, a más de 15 segundos del vencedor”.

Márquez cree que el buen tiempo que anuncian en Jerez durante todo el fin de semana le tiene que ayudar a conocer el momento real de su Honda. “Debemos buscar y encontrar nuestro propio camino. Una cosa tengo claro, la moto tiene potencial, pero hemos de encontrar el camino, buscar una buena base, que nos permita ser competitivo en todos los circuitos, no solo en los grandes y, desde luego, si algo tengo claro es que yo ya he decidido tomar mi propia dirección, tomar la responsabilidad de evolucionar la moto, al menos, en mi dirección y, si es necesario, sacrificar entrenamiento de grandes premios para probar y probar hasta encontrar esa moto básica”.

Márquez cree que ahora, con la aerodinámica y los dispositivos de bajar la moto en carrera, “es mucho más difícil adelantar, pues todo el mundo frena mucho más tarde porque la moto se mueve mucho menos. Insisto, hay que trabajar juntos, no es cosa del piloto, es cosa de la marca, del equipo y de tus habilidades, pero hay que trabajar duro para lograr esa moto básica que nos ayude a ser competitivos siempre”.