Marc Márquez: "He ganado con motos peores"

Todo el mundo se pregunta qué le ocurre a Marc Márquez. Todo el mundo cree que su irregularidad es consecuencia de sus múltiples lesiones. Nada de eso. Márquez está peleando contra una Honda RC213V que provoca muchas dudas, poco competitiva y, sobre todo, que no se adapta a su pilotaje agresivo, determinante, incisivo. Cuando le preguntas si, ahora que parece recuperado de todos sus problemas físicos, incluida la diplopía, le sorprende no tener una moto ganadora, el ocho veces campeón del mundo responde con la sinceridad de siempre: “Voy a serte sincero: no todos los problemas son de la moto, no. He ganado con motos peores que esta”.

Ese es el auténtico Marc Márquez, el piloto que no se rinde nunca y que piensa trabajar por mejorar y dar el salto en los próximos meses. “Ahora estamos para intentar colarnos en el top-5, es muy difícil, por no decir que imposible, ganar en Jerez o subirse al podio. Siendo realistas, nuestra posición sería entre los 10 primeros, del cuarto al sexto, sería un buen resultado. No tenemos la velocidad de Fabio (Quartararo, Yamaha) ni la de ‘Pecco’ (Bagnaia, Ducati), pero no pienso lanzar la toalla”.

Esperar su momento

Márquez recuerda que el año pasado, cuando regresó, también sufrió con aquella Honda. “En aquella ocasión, como ahora, todo dependía del circuito en el que corríamos, como sucede ahora. Pude hacer un buen resultado en Austin, pero…aún está lejos Alemania o Aragón, pero hay que seguir trabajando duro, muy duro, seguir evolucionando la moto y esperar nuestro momento, que llegará sin duda. Repito, esto es cuestión de todos, de la fábrica, del equipo y de mí, pero yo no soy ahora quien mejor traza, quien mejor frena, quien mejor pliega en las curvas, así que debemos de mejorar todos al unísono y en ello estamos”.

Márquez hoy ha tenido que recurrir a seguir a alguno de los pilotos más rápidos en Jerez para poder meterse entre los 10 primeros y saltar directamente a la Q2, en busca de la ‘pole position’ y, una vez allí, también siguió a otros para acabar en segunda fila de la parrilla de salida del Gran Premio de España de mañana (14.00 horas, Movistar, DAZN y TVE). Primero siguió a Jack Miller (Ducati), a quien le agradeció la ayuda y, luego, a ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), que liderará la salida, y a Fabio Quartararo (Yamaha).

Un buscavidas

“Espero no ser visto como un chiparuedas sino como un buscavidas”, comentó al respecto el campeón de Cervera. “Un buscavidas, que saca petróleo donde no lo hay. En el pasado, los años que yo ganaba carrera, lograba podios, ‘poles positions’ y hasta títulos, yo no le cogía manía a nadie y ha habido unos cuantos, muchos, que me siguieron entonces, son cosas del motociclismo y así lo entendí”.

MM93 recordó que “en el 2013, cuando debuté en MotoGP, yo me fijaba y seguía a Dani (Pedrosa) y a Jorge (Lorenzo), para que luego otros me siguiesen a mí. Los rápidos, ahora, son otros y me toca a mí perseguir a los demás y no solo soy yo, no, hay otros muchos que lo hacen pero, claro, cuando lo hace uno de los gallitos de la categoría se nota más y, encima, con una moto tan llamativa como la Repsol Honda. Además, no es nada fácil hacer una buena vuelta detrás de alguien, también hay que ser hábil, no todos los pilotos saben hacerlo”.