Márquez: "De momento, no puedo prometer victorias ni títulos"

Siguen las pruebas, continúan los experimentos, hay que seguir utilizando los entrenamientos oficiales de cualquier gran premio, por ejemplo el de este fin de semana en Le Mans (Francia), para intentar evolucionar una Honda que se niega a entrar en las curvas tan rápida y eficazmente como pretende, como quiere, como necesita, “como hacíamos en los años anteriores”, Marc Márquez.

El ocho veces campeón del mundo de motociclismo, que asegura no estar aún “ni para ganar ni para aspirar al título”, no piensa lanzar la toalla y aunque pide paciencia sigue entusiasmado con la posibilidad de que, en un futuro inmediato “cuando antes mejor, desde luego”, pueda mejorar la Honda RC213V de este año como para poder pelear por el podio en cada carrera.

Todos demasiado lejos

El primer día de Le Mans fue, insisto, un nuevo test. Mañana, sábado, será otra cosa, tocará apretar bien temprano para mejorar el discreto 14º puesto de hoy (“nuestro sitio real sería, creo, el 9º o así”) para meterse directamente en la Q2 y no tener que pasar la dura selección de la Q1. De momento, los buenos, los favoritos, están lejísimos. Enea Bastianini (Ducati, 1.31.148 minutos, nueva vuelta rápida en Le Mans), Aleix Espargaró (Aprilia), Àlex Rins (Suzuki), Johann Zarco (Ducati) y ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) son los que dominan los entrenamientos.

Eso sí, en medio de un mercado movidito, donde la futura despedida de Suzuki y, por tanto, la liberación de dos grandes pilotos como Àlex Rins y Joan Mir, campeón del 2020, está complicando la renovación de muchos pilotos, Márquez es el que está más tranquilo pues, en el 2020, ante la extrañeza general, renovó con la firma alada hasta finales del 2024. “Es posible, sí, que tener el contrato más largo me ofrezca ahora la serenidad que necesito para trabajar en el desarrollo de la moto”, ha reconocido MM93 a El Periódico hoy en Le Mans.

Fiel a Honda

“Siempre me he sentido muy bien en Honda, tanto cuando ganaba como cuando, en momento de dificultad, especialmente con tantas lesiones, me han respetado muchísimo. Si estuviese en la necesidad de negociar este año una renovación no tengo ninguna duda de que con los primeros que hablaría y mi prioridad seguiría siendo Honda porque, insisto, el respeto que han sentido por mi trabajo durante el tiempo que he estado lesionado muy pocas fábricas lo hubiesen hecho”, comentó el piloto de Cervera (Lleida).

“Estoy tranquilo”, siguió expliando Márquez, “y creo que ellos también están tranquilos conmigo, pero estamos trabajando conjuntamente pues, si renovamos en el 2020 por cuatro años más, fue porque queríamos ganar el título esos cuatro años, no para estar lesionado o, como ahora, pasar dificultades durante tantas carreras. Así que esperemos que si no es este año, que es difícil, llegue el año que viene, pero por insistir no nos van a ganar”.

"Tengo contra con Honda hasta el 2024, pero, si estuviese libre, mi prioridad sería Honda, pues me han respetado muchísimo incluso estando lesionado" Marc Márquez - Piloto oficial del equipo Repsol Honda

Márquez insistió en seguir con los pies en el suelo y, sobre todo, no construir castillos en el aire. “Cuando empezamos el año, todos, todos, queremos pelear por el título. Luego, nada más empezar el Mundial, los rivales te van colocando en tu sitio y, a partir de ahí, has de empezar tú a entender todo el fin de semana y saber hasta donde puedes llegar. Luego, sufrí la lesión de la vista y, ahora, he podido comprobar que no estamos aún en condiciones de luchar por el Mundial por mucho que quiera”.

Imposible ganar

Bajo el epígrafe, ante la tesis de “necesitamos celebrar cosas, pequeñas conquistas, para coger motivación y seguir empujando”, Márquez reconoció que, en efecto, el cuarto puesto de Jerez se celebró mucho en el seno del equipo Repsol Honda. “No puedo decir que voy a ganar una carrera cuando, el viernes o el mismo sábado, me cuesta meterme en el top-10. No quiero acumular frustración tras frustración. Por eso, celebramos la cuarta plaza de Jerez, que era el máximo que podíamos conseguir. ¿Se celebró?, pues sí, y mucho. Ojalá pueda hablar de victorias en un futuro no muy lejano. Hoy, en Le Mans, no podemos hablar de ganar, ni recuperar puntos al líder. Estamos para lo que estamos que es mejorar la moto, evolucionar la puesta a punto, adquirir ritmo y adaptarla a nuestro pilotaje”.

Cuando le preguntamos si la Honda del año pasado era mejor que la de este año, MM93 responde con rotundidad: “El año pasado, las carreras eran 15 segundos más lentas. Este año son más rápidas. Nuestra moto ha mejorado, pero las demás han mejora aún más y están un pasito por delante