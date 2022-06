Acosta reaparecerá con un clavo en el interior de su fémur

El piloto murciano Pedro Acosta, de 18 años, campeón del mundo de Moto3 el pasado año protagonizando uno de los mejores campeonatos de debutante alguno en la ya larga historia del Mundial de motociclismo y, actualmente, una de las grandes estrellas de Moto2, será operado mañana, en el Institut Quirón-Dexeus, de Barcelona, por el equipo del doctor Ignacio Ginebrena, que contará con la ayuda del doctor Xavier Mir, de la fractura del fémur izquierdo, que se produjo, el pasado martes, cuando estaba practicando o entrenándose en una pista de motocross.

Acosta, que tras un debut e inicio irregular en su nueva categoría, llevaba ya tres grandes premios brillando a gran altura, hasta el extremo de conseguir la victoria, de forma espectacular, de principio a fin, de semáforo a la bandera a cuadros, en el Gran Premio de Italia, que se celebró en el rapidísimo trazado de Mugello. Fue cuando, con su gracia habitual, pronunció la frase “ya hemos vuelto”, dando a entender que, a partir de ese triunfo, iba a tratar de pelear por remontar posiciones e, incluso, aspirar a su segundo título consecutivo.

Largo y pesado viaje

El ‘tiburón de Mazarrón’, que es como le apodan en su tierra, tuvo que viajar por carretera, en una ambulancia, de Murcia a Barcelona, llegando al hospital barcelonés a las 05.30 horas de la pasada madrugada, lo que hizo que el equipo del doctor Ginebreda prefiriese hacerle las radiografías definitivas, análisis y pruebas de control con vistas a la intervención quirúrgica a lo largo de este miércoles, aplazando la operación a mañana.

La intervención, según ha podido conocer El Periódico de Catalunya, medio de Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, será la típica en estos casos en un deportista de alta competición, es decir, muy similar a la intervención que ya se le hizo a Valentino Rossi, cuando, hace ya un montón de años, se fracturó el fémur. Se trata de colocar un clavo endomedular, es decir, en el interior del fémur y sujetar y/o reforzar el hueso con tornillos cruzados, que permitirán a Acosta poder caminar y empezar a entrenarse mucho antes de lo previsto.

Pese a todo, la intervención no deja de tener un punto delicado y es que, contrariamente a lo que, en principio, se creía, la fractura del fémur del piloto murciano no es del todo limpia, es decir, que quedaron algunos trocitos de hueso suelto, pero nada que no pueda solucionar el doctor Ginebreda en el quirófano. Eso sí, nadie habla, ni hablará, del periodo de rehabilitación, pues, tras la carrera de Assen (Países Bajos), que Acosta se perderá este fin de semana en la ‘catedral’ del motociclismo, vendrá más de un mes de vacaciones, tras la suspensión del Gran Premio de Finlandia, que debía de celebrarse dentro de dos semanas.