Quartararo considera que su gran rival es Aleix Espargaró

Hay pocos seres más agradables, más simpáticos, más acogedores en el ‘paddock’ de MotoGP que el joven francés Fabio Quartararo (Yamaha), de 23 años, actual campeón del mundo de la máxima categoría y líder del Mundial-2022, que este fin de semana reanuda su actividad tras un mes largo de vacaciones.

El ‘Diablo’, como le conoce cariñosamente todo el mundo desde su paso por las pequeñas categorías en los campeonatos españoles donde compitió cuando tenía 14, 15 y 16 años, lidera el campeonato con 172 puntos, 21 más que el veterano catalán Aleix Espargaró (Aprilia), auténtica revelación del Mundial, 58 más que el también francés Johann Zarco (Ducati) y 66 más que el que partía como gran favorito al título, el italiano Pecco Bagnaia, líder de la poderosa firma Ducati.

Agradecido a España

Quartararo, que recientemente fue protagonista de un amplio reportaje en DAZN a cargo de Izaskun Ruiz, es el primero en reconocer que, antes de empezar el Mundial, él también pensaba que Bagnaia sería el rival número uno que trataría de arrebatarle el título.

“Ha perdido muchos puntos, sí, pero Pecco, que ganó en Assen antes de irnos de vacaciones, creo que sigue siendo muy peligroso”. No hay duda, como piensa la mayoría de gente en el Mundial, que Espargaró “es el más constante, el más regular en todos los circuitos y, sobre todo, el que siempre está ahí arriba, merodeando cerca del podio, cosa importantísima si deseas aspirar al título. Así que pienso que Aleix sigue siendo, sin duda, el más temible de los perseguidores”.

En esa misma pieza, el joven piloto francés, que agradece muchísimo todo lo que el motociclismo español y España ha contribuido a su formación, como persona y piloto, asegura que “con quien más he aprendido o de quien más he aprendido ha sido de Marc (Márquez). Tú te pegas 25 vueltas a Marc y tratas de no cometer errores y, realmente, acabas la carrera habiendo aprendido un montón, mucho. He aprendido mucho compitiendo contra Marc y aún me queda mucho más por aprender”.

Es posible que incluso la mentalidad del ‘Diablo’ haya cambiado en los últimos dos o tres años. “Sí, sin duda. Antes, cuando tenía un puñado de puntos de ventaja sobre el segundo, corría pensando más en el Mundial que en la carrera y, ahora, la verdad es que pienso más en ganar el domingo, que en la puntuación de cara a la general del campeonato. Yo creo que haber sido ya campeón te da esa serenidad e, incluso, atrevimiento y también ser líder, claro”.

Ni que decir tiene que Quartararo no creer haber ganado ya el campeonato y renovado su título “ni mucho menos”. Es más, el ‘Diablo’ es de los que piensa que cuando empiezas a creerte que ya eres campeón es cuando empiezas a perder. “No le saco ni una victoria a Aleix. Yo fallo en otra carrera, como me pasó recientemente en Assen, y Aleix vuelve a ganar y ya me supera. No, no, quedan nueve grandes premios, 225 puntos ¡imagínate, una eternidad! y todos tenemos que pelear a tope, distintos circuitos, distintas adaptaciones, diferentes climatologías, un montón de motos oficiales ganadores y, sobe todo, cada vez más pilotos ganando carreras”.