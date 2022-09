Marc Márquez reaparecerá el martes en el test de Misano

El piloto catalán Marc Márquez, de 29 años, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, rey de MotoGP hasta que se rompió el húmero derecho, en Jerez, hace dos años, y el equipo Repsol Honda acaban de anunciar que el piloto de Cervera (Lleida) estará este fin de semana en Misano, donde se celebra el Gran Premio de San Marino, preparando su reaparición, el próximo martes, en el importantísimo test que realizarán todos los equipos de la máxima categoría con vistas, en casi todos los casos, a la próxima temporada. Para el equipo Honda es vital que Márquez, el único piloto que ha entendido la Honda RC213V durante la última década, pueda trabajar sobre las soluciones que están preparando desde Japón para tratar de remontar el vuelo tras una de las peores temporadas en la historia de la firma alada.

Prueba de verdad

Márquez, que recibió hace poco más de una semana el visto bueno de los doctores que le intervinieron en la cuarta operación en su brazo derecho y han controlado su recuperación, estaba ya listo para intentar reaparecer cuanto antes para ayudar a su equipo. Y, en ese sentido, antes de viajar a Misano (Rimini, Italia), quiso ponerse a prueba en dos entrenamientos privados, en el circuito de Motorland (Aragón), a los mandos de una Honda CBR600RR, una moto de calle de más de 200.000 euros, la máquina más parecida a una Honda de gran premio, que se realizaron los pasados 31 de agosto y hoy mismo, dos de septiembre.

[Consulta la clasificación del Mundial de MotoGP]

Márquez, que tras el primer ensayo, publicó un twitter en el que explicó que "me he levantado con unas agujetas que no son ni medio normal" debido, sin duda, a los muchos meses que llevaba sin subirse a una moto grande, parece haberse encontrado mucho mejor en el entrenamiento de hoy, viernes, y por eso ha publicado en sus redes un gracioso video en el que anima a sus seguidores a seguirle. "Let's goooo", acaba diciendo el campeón de Cervera.

Reuniones en Austria

Pese a que todo parece haber estado rodeado del mayor de los misterios, lo cierto es que en el equipo Repsol Honda tenían muy claro, después de que Márquez recibiese el OK de sus doctores y de que visitase a su equipo en el Gran Premio de Austria, celebrado, hace dos semanas, en el precioso trazado de Spielberg, que Marc estaría en el test vital de martes y miércoles de la próxima semana. Es más, según ha podido saber El Periódico, ya en los dos días de Spielberg, jueves y viernes, que el mayor de los Márquez Alenta se pasó en el 'paddock' del Mundial mantuvo largas y fructíferas reuniones con el 'staff' máximo del departamento de competición de Honda (HRC), llegado desde Japón, justo para plantear esos dos días de ensayo y el futuro de la nueva RC213V.

[Consulta el calendario de MotoGP]

Revisión médica

La previsión es que Marc Márquez llegue esta noche al circuito de Misano-Adriático Marco Simoncelli donde le espera todo su equipo, su padre Julià y su hermano Álex. Es evidente que el ocho veces campeón del mundo traerá consigo al trazado italiano toda la documentación y pruebas necesarias para que el equipo médico que lidera el doctor Ángel Charte le chequee mañana, sábado, y pueda, no solo analizar y contrastar el TAC anterior a la delicada cuarta intervención que le hizo el doctor Joaquín Sánchez Sotelo, en la clínica Mayo, de Rochester (EEUU), y el último TAC de hace poco más de una semana.

A continuación, como viene siendo habitual tras el regreso a la actividad de un piloto que ha estado algo más de tres meses inactivo, Márquez deberá realizar y pasar con buena nota los ejercicios físicos a los que le sometan Charte y el equipo médico del trazado de Rimini. Y, solo entonces, el líder del 'team' Repsol Honda podrá salir a la pista, el próximo martes, junto al resto de pilotos de la parrilla de MotoGP. Nadie contempla, en principio, que Márquez se atreva a subirse a su Honda RC213V, ahora en manos del piloto probador, el alemán Stefan Bradl, en las sesiones de mañana sábado.