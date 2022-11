Bagnaia, el predilecto de Rossi y el heredero de Stoner, campeón de MotoGP

Nacido en Turín el 14 de enero de 1997, Francesco 'Pecco' Bagnaia, de 25 años, hace los primeros pasos de su carrera pilotando una minimoto. Tras proclamarse campeón Europeo MiniGP en 2009, Pecco es reclutado por la VR46 Riders Academy. Después de clasificarse segundo en el Campeonato 125 PreGP, el piloto turinés participa en 2011 y 2012 en el Campeonato de España de Velocidad en 125cc y en Moto3, terminando ambas temporadas con una victoria y una tercera posición en la clasificación final.

Listo para su estreno internacional, Pecco debuta en el Mundial de Moto3 en 2013 con el Team Italia, antes de unirse al equipo Sky Racing Team VR46 en el año sucesivo. En 2015 recala en el Team Aspar con el que Bagnaia logra su primer podio en la categoría pequeña, con una tercera posición en el Gran Premio de Francia en Le Mans, además de luchar por el podio en otras carreras. En 2016 le llega su primera gran victoria en Assen y con 6 podios (entre ellas dos victorias) cierra su tercera temporada en Moto3 en cuarta posición con 145 puntos en la clasificación.

El título de M2

En 2017, Bagnaia pasa a Moto2 con el Sky Racing Team VR46 y logra el título de mejor 'rookie' de la categoría, terminando su primera temporada con cuatro podios. 2018 se convierte en el año decisivo del piloto italiano, que con 8 victorias y un total de 12 podios, conquista el título de Moto2 y confirma su ascenso a MotoGP el siguiente año para pilotar la Desmosedici GP del Pramac Racing Team.

Tras una primera parte de temporada de adaptación, Pecco empieza a destacar a finales del 2019, logrando una buena cuarta posición en el GP de Australia. En 2020, todavía con la Ducati del equipo satélite italiano, el piloto turinés conquista su primer podio (segunda posición) en MotoGP en el Gran Premio de casa en Misano Adriático, y roza la victoria en la siguiente carrera en el mismo trazado a pesar de estar convaleciente de una lesión en su pierna derecha que le obligó a saltarse tres carreras.

Gracias a su determinación y a su talento, Pecco es promocionado al Ducati Lenovo Team, el equipo oficial de la casa de Borgo Panigale, para la temporada 2021. En la primera carrera disputada en Qatar, Bagnaia logra la primera pole position en la clase reina y después termina la carrera en el podio en tercera posición. Segundo en Portimao y también en Jerez tras el ganador, su compañero de equipo Jack Miller, el piloto italiano se muestra preparado para lograr su primer triunfo pero una caída en el GP de casa, en Mugello, frena su progresión.

Detrás de Quartararo

Tras rozar la victoria en el GP de Austria, donde finaliza segundo, el punto de inflexión de la temporada para Pecco llega en el Gran Premio de Aragón: saliendo desde la 'pole position' logra su primera victoria en MotoGP, después de aguantar los ataques de Marc Márquez durante toda la carrera. Solo siete días después el piloto italiano logra una increíble victoria en el GP de San Marino y de la Riviera de Rimini. Tercero en Austin, Bagnaia mantiene vivo el Mundial pero una caída en la segunda carrera del año en Misano mientras rodaba primero pone fin a sus opciones.

Con el objetivo de acabar su primer año en el Ducati Lenovo Team de la mejor manera posible, Pecco vuelve a imponerse en las dos últimas carreras de la temporada, en Portimao y Valencia, que le permiten confirmar la segunda posición en la clasificación general a solo 26 puntos del campeón, Fabio Quartararo. Tras un final de temporada espectacular.

Remontada espectacular

Y este año, tras un inicio muy, muy, inseguro, empezó a sentirse mucho mejor a partir de su victoria en Jerez y ya mucho más consolidado a los mandos de su Ducati tras la vuelta de vacaciones, cuando tanto en Inglaterra, donde ni siquiera él espera el triunfo “que significó un empujón tremendo en mi remontada”, como en Aragón (2º tras Enea Bastianini), enlazó cuatro victorias seguidas (Assen, Silverstone, Spielberg y Motorland), que le permitieron, al final, restar 105 puntos al ‘Diablo’ en las últimas ocho carreras antes de proclamarse hoy nuevo y flamante campeón del mundo de MotoGP.

No deja de ser curioso que tras el tremendo y amplio dominio de Marc Márquez hasta su lesión (2019), los tres siguientes títulos han estado muy repartidos, no solo cayendo en manos de distintos pilotos (Joan Mir, Fabio Quartararo y ‘Pecco’ Bagnaia) sino, incluso, en manos de distintas marcas (Suzuki, Yamaha y Ducati) cuando antes todo, todo, lo acaparaba MM93 y su Honda, no Honda, pues solo ganaba la suya, la 93.

Bagnaia no tiene reparo en decir, en reconocer, que él es “hijo” de Valentino Rossi, con el que dialoga cada noche de gran premio para pedirle consejo y, en la recta final de esta temporada, también ha buscado el consejo del australiano Casey Stoner, que es su referente al haber sido el último ganador de un Mundial a los mandos de una Ducati, en el 2007.

Bagnaia, campeón del mundo de Moto2 en el 2018, se ha coronado nuevo rey en su GP nº 171, en su décimo año en el Mundial, en el que ha conquistado 20 victorias, 42 podios y 13 ‘poles positions’.