Martín sigue volando bajito en otro viernes de vértigo en Le Mans

Pues sí, lo ha vuelto a hacer. De modo que, como sucede con el Real Madrid, habrá que empezar a pensar que si este muchacho es tan dado a ser veloz, velocísimo, a una vuelta, es porque ha nacido para eso, porque su cabeza trabaja a 360 kms/h. durante un minuto y medio, aquí, en Le Mans (Francia) o en cualquier otro circuito.

El madrileño Jorge Martín (Ducati, 1.30.388 minutos, récord en el popular trazado de las míticas 24 Horas) no solo acabó primero en el debut de este viernes sino que redondeó la jornada, en el segundo ensayo, rompiendo el récord de su compañero de marca, ‘Pecco’ Bagnaia (1.30.450 minutos, del pasado año). “Así que esta tarde, como suele ocurrir casi cada viernes, los otros compañeros de Ducati tratarán de copiar mi telemetría. Es lo que hay”, dijo Martín, con cierta suficiencia cuando abandonaba la sala de prensa.

Principales favoritos

La verdad es que Martín, que espera que mañana, sábado, todo el mundo mejore, ve que hay casi un decena de pilotos metidos en medio segundo “así que la cosa está muy apretada, mucho, aunque creo que ‘Pecco’ (Bagnaia), Enea (Bastianini) y Marc (Márquez), aunque no se ha metido directamente en la Q2, tienen ritmo para pelear por el podio y la victoria. Pero, sí, yo creo que esto aún puede cambiar, pero es muy, muy, bueno para nosotros haber hecho uno de los mejores viernes de este cortito 2024”.

"Yo creo que esta tarde-noche, de nuevo, como suele ocurrir cada viernes, los otros pilotos de Ducati tratan de copiar mis datos", Jorge Martín, piloto del equipo Prima Pramac Ducati

El bicampeón Bagnaia quedó muy pegadito a ‘Martinator’ y, por tanto, se siente el hombre más feliz del mundo. “Bueno, estoy feliz porque, como ha bromeado uno de mis mecánicos, no ha parecido un viernes típico de ‘Pecco’, ya que casi siempre me cuesta arrancar, aunque en los dos últimos fines de semana ya vamos mejorando eso. Lo que debo hacer, veremos si lo logro aquí, en Le Mans, es salir en primera línea mañana en la prueba al ‘sprint’, pues aún no he arrancado desde ahí en ningún GP”.

Quien no las tiene todas consigo era Marc Márquez (Ducati, 13º, a 0.679 segundos de Martín), que a tenido, sin duda, el peor día de la temporada, aunque él se resistía a reconocerlo, pese a sufrir su caída nº 7 de la temporada. “¿Muchas?, no, no, que va, las esperadas, porque si restas las cuatro de Portimao, no son tantas y, desde luego, puedo asegurar que la de hoy es la única verdadera, es decir, por ir por encima del límite, las demás todas han renido su pero: que si mancha de humedad, que si los frenos, que si la suspensión se dispara…”.

“Lo he ido anunciando en estas cuatro primeras carreras, habrá circuitos que, tal vez, en este proceso de adaptación a la Ducati, se me atragante”, empezó comentando MM93, que intentará arreglarlo todo “aunque no es nada difícil” en el primer ensayo de la mañana del sábado, antes de la Q1 y Q2, su pasa.

"Lo venía anunciando durante la fase de adaptación a la Ducati: habrá un día, un fin de semana donde, tal vez, se me atragante el circuito. Y, llegados a Le Mans, y ocurre eso. Trabajaremos duros para superarlo", Marc Márquez, piloto del Gresini Racing Team Ducati

“Hemos llegado a Le Mans y ¡boom! se ha producido la sorpresa o no, es decir, hemos descubierto que éste iba a ser el trazado que se nos iba a atragantar de entrada, pero vamos a trabajar duro con los ingenieros para tratar de encontrar soluciones técnicas y, sí, también yo he de mejorar, o cambiar, o apuntalar mi pilotaje”, añadió el ocho veces campeón del mundo, que aspira a intentar salir en cualquier puesto de las tres primeras filas “de lo contrario, no hay posibilidad de podio”.

Y quien va haciendo su camino sin esfuerzo alguno es Pedro Acosta. “Ha sido un gran día, sí, sí, todo nos ha salido redondo”, dijo el ‘tiburón de Mazarrón’, la estrella ya de KTM y GasGas, su marca. “Ahora, mi obsesión, mi trabajo, mi misión toda esta semana ha sido mejorar el tacto del gas, es decir, no ser tan bruto y tratar de que la potencia no llegue tan bestia, tan de golpe, a la rueda trasera. Y lo estoy consiguiendo, normal ¿no? si tengo como maestros a Dani (Pedrosa) y Pol (Espargaró) y yn grandísimo técnico a mi lado”.