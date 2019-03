El ciclista del equipo Hyundai Koryo Car-Dstrel, Ricardo Ten, se proclama campeón del mundo en persecución individual C1

El ciclista del equipo Hyundai Koryo Car - Dstrel, Ricardo Ten, lo ha vuelto a hacer. El valenciano fue uno de los grandes protagonistas el pasado jueves, 14 de marzo, de la jornada inaugural del Mundial de Pista de Apeldoorn no solamente al convertirse en campeón del mundo en Persecución Individual C1 sino, además, por haber logrado un portentoso récord del mundo en la fase clasificatoria gracias al registro de 3'50"051.

Ricardo Ten dio la primera gran alegría a la selección española ganándose, por la mañana, el pase a la final con récord mundial incluido. Ya por la tarde, en el enfrentamiento por el arcoíris tuvo en frente como rival al chino Zhangyu Li, antiguo poseedor de la plusmarca mundial, al que Ten batió para revalidar su título de campeón del mundo.

"¡Es increíble! No me puedo creer que haya logrado ganar por segundo año consecutivo. Sabíamos que habíamos trabajado bien, pero en un Mundial siempre es difícil ganar. Revalidar el título es de lo mejor que jamás me ha pasado", explicó exultante el ciclista valenciano tras su actuación en el velódromo neerlandés.



Bronce en el kilómetro

Pero el oro en Persecución Individual no es la única presea que Ricardo Ten se ha colgado hasta el momento. Al día siguiente, en la prueba del Kilómetro, el valenciano logró la medalla de bronce con un tiempo de 01'16"266.

Cabe destacar también que el jueves compitió en Apeeldorn otro integrante del equipo de ciclismo adaptado Hyundai Koryo Car - Dstrel. El valenciano Maurice Eckhard logró un decimotercer lugar en la prueba de Persecución Individual MC2.