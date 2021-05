El Gobierno contempla en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, una polémica medida con la que pretende implantar peajes en las autovías y autopistas a partir de 2024, con la excusa de hacer frente al mantenimiento y conservación de la Red de Carreteras del Estado, que ya cuenta con un déficit acumulado de 8.000 millones euros. Eso sí, los que estén dentro de uno de estos tres grupos quedarán libres de pagar peaje en carreteras, según la DGT.

Y es que el propio director general de Tráfico, Pere Navarro, se posicionó a favor de esta medida, manifestando recientemente que “el que lo usa lo paga”, si bien matizó de inmediato sus declaraciones, diciendo que no todo el mundo pagará por este servicio. “Habría una serie de casos y circunstancias en las que no se pagaría dicho peaje. Dichos casos corresponderían a aquellos desplazamientos que discurran por autopistas, autovías y las carreteras convencionales que obedezcan a motivos laborales, médicos o de estudio, señaló el director general de Tráfico.

Navarro argumentó en su ya habitual y coloquial vocabulario que, “por ejemplo, el viaje diario, el cotidiano por tema laboral, el tío que tiene que coger la autovía cada día para ir y volver del trabajo, éste queda exento del pago, si no lo crujiríamos. El viaje obligado por razones de estudio también. Perfectamente, se podría poner que la abuelita cuando va al médico también quede excluido… Es decir, que hay un cierto margen de maniobra", sentenció el director general de Tráfico.

Es decir, que si viajas por razones médicas, tienes que usar a diario las autovías o autopistas para ir a trabar, o eres estudiante e igualmente las vías rápidas facilitan tu acceso al centro de estudios, quedarás exento del pago de peajes en las carreteras en 2024.

Pese a ello, Navarro insiste en que “se trata de un tema de Estado. No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad”. Pero en este artículo planteamos si los peajes en autovías en 2024 son una necesidad o unabuso, ya que con un sólo año de recaudación en impuesto de carburantes y tasas de compras de vehículos, no sólo sufragas la deuda existente, sino que se pagarían los siguientes 20 años de mantenimiento de carreteras. Pero quizá el Gobierno no quiere que lo sepas.