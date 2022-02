¿Cómo ha evolucionado la distribución del automóvil a lo largo de estos más de 50 años?

Es curioso echar la mirada atrás a los años setenta y finales de los sesenta y encontrarse, sorprendentemente, con una situación similar a la actual, en la que la demanda es superior a la oferta. Durante aquellos años el tiempo de espera por un coche se producía por la escasez de marcas/fabricantes y los problemas que conllevaba la importación de coches hasta que estas se liberalizaron con la entrada de España en el Mercado Común en 1986. Pasada dicha época y visualizando los últimos 35 años, el mercado ha sido totalmente dominado por la oferta, con grandes promociones, campañas, descuentos…con una cada vez mayor competencia por todas las marcas que acudían al mercado español año a año y, a su vez, una voraz concurrencia entre los Concesionarios de la misma Marca. Y ahora, nos encontramos ante una situación que ha provocado un gran retroceso para la distribución de automóviles, que en 2021 ha matriculado 859.000 unidades, un número alejado de las previsiones iniciales, que eran de aproximadamente 1.100.000 unidades. Una situación muy grave que nos está obligando a tomar medidas drásticas con las exposiciones y los equipos comerciales. En conclusión, hemos vuelto en la distribución 50 años atrás, con la gran diferencia de existir más de 50 Marcas en el mercado del automóvil.

Un nuevo escenario en el que la electricidad y la digitalización son claves, ¿cómo afronta este reto J.R. Valle?

No es difícil ir adaptando a todo el equipo comercial y técnico a los nuevos escenarios donde nos movemos. En mi opinión, todo consiste en tener un equipo profesional acorde y a la altura con las últimas tecnologías que se nos implantan desde las Marcas y adaptar las instalaciones a la nueva electrificación que nos va llegando día a día.

Alfa Romeo, Seat, Skoda… ¿Con qué se queda de cada una de estas marcas? Y ahora Cupra…

Cronológicamente: de Alfa Romeo con el diseño y especialmente en los modelos deportivos con la potencia de los motores. Grandes diseñadores y carroceros han aportado sus diseños como Bertone, Giugiaro, Pininfarina, Walter da Silva, etc., y han dejado su huella muy particular en muchos modelos que han sido objetivo de las cámaras en infinidad de películas.

De Seat, me quedaría con el concepto de diseño de coche familiar y emprendedor de la motorización del pueblo español y además de la marca española por antonomasia, ¿quién no ha tenido un Seat en su juventud si nació en la década de los sesenta? De Skoda, me ha sorprendido su tecnología basada en el Grupo Volkswagen y con unos acabados premium a precios muy competitivos. Skoda es de las marcas con mejor relación calidad-precio del mercado.

¿Y qué decir de CUPRA? Ha sido la marca revelación del 2021 por sus tecnologías vanguardistas, motores, acabados deportivos, diseño..., lo cual la ha hecho conseguir infinidad de premios y reconocimientos en los medios de comunicación, especialmente revistas y programas de radio y televisión especializados en el mundo del motor. Hoy conducir un Cupra es sinónimo de tecnología digital vanguardista, potencia y diseño.

Un proceso de crecimiento al que también ha incorporado las dos ruedas (Silence, Zero…)

Hay que aprovechar lo que los mercados nos ofrecen en base a la nueva electrificación con las emisiones cero. En Seat, por ejemplo, aparte de comercializar coches, disponemos también de la moto eléctrica SEAT Mo y de un patinete, que nos ofrecen la posibilidad de un desplazamiento eléctrico rápido y seguro por la ciudad. En J.R. Valle estamos orgullosos de haber apostado no solo por SEAT Mó, sino también por marcas como Silence, Ebroh o Zero, que creo nos convierten en uno de los principales proveedores de movilidad eléctrica en la provincia de Valencia.

¿Cómo se enfrenta a la gestión diaria con tres marcas tan diferenciadas?

No es fácil, ya que son marcas totalmente independientes en base a informaciones, reuniones, delegados, marketing, objetivos tantos comerciales como de posventa, etc., pero que las tres pertenezcan al mismo grupo automovilístico es una ventaja en cuanto a recambios, componentes, procesos… Para gestionar las tres Marcas cuento con el apoyo de mis dos hijos, José Manuel y Fernando, que están involucrados totalmente en el negocio con una total y absoluta dedicación diaria.

¿Cuáles son los objetivos marcados para un ejercicio completo post pandemia como se espera que sea 2022?

Sinceramente, no tengo la visión que este ejercicio 2022 vaya a ser un año completo post pandemia. Lo estamos viendo desde navidades con esta nueva oleada de contagios por Omicron. Centrándonos en el sector, los fabricantes están hablando de una recuperación para el segundo semestre de este año, pero tampoco sabemos si esas previsiones optimistas se van a cumplir porque es imposible predecir hasta cuándo se alargará la crisis por falta de semiconductores. Por lo tanto, es difícil plantearse un objetivo claro y conciso para este ejercicio, cuando de quien dependes en este caso es de las Marcas / Fabricantes y ninguno te puede asegurar o puntualizar las perspectivas a un plazo de 2/3 meses. Por lo tanto, el objetivo para este año 2022 no va a ser otro que ir día a día, semana a semana, y mes a mes evaluando la situación y aplicando medidas en base a ello.