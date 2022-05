El Comité de Movilidad de la AMKT (Asociación de Marketing de España), liderado por Pons Mobility y Nort3-, celebró recientemente un mañana un Observatorio de Movilidad, bajo el título ‘Mitos y leyendas de la movilidad del futuro: ¿qué papel juegan los consumidores?’, en el que diversos expertos y profesionales del sector de la movilidad y la automoción abordaron el uso del vehículo eléctrico y sus alternativas.

Xavier Flores, secretario general de infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dijo que el vehículo del futuro será “eléctrico, conectado, compartido y autónomo”, lo que “nos permitirá hacer muchas más cosas de las que hacemos ahora, como convertir nuestro vehículo en un punto de ocio”, añadió.

Por su parte, Andrea Vota, public policy manager IT ES PT de Bolt, puso sobre la mesa un interesante dato extraído de un programa piloto realizado en 10 ciudades, entre ellas Madrid, en el que se involucraron a 460.000 usuarios. “Cuando ponemos a disposición del usuario un medio alternativo más limpio y que no llega a ocupar tanto como un coche, el usuario está incentivado en su uso, especialmente para las cortas distancias”, dijo Vota, según el 41% de los encuestados en la capital española, el 52% de los usuarios de Oslo o el 210% de los pertenecientes a Lisboa.

En el evento también participó Santiago Velázquez, director de comunicación externa y sostenibilidad de Línea Directa, quien presentó el informe ‘Nueva movilidad urbanay accidentalidad’, donde se demuestra cómo la movilidad y micromovilidad está afectando en los datos de siniestralidad. El estudio indica el incremento de la accidentalidad urbana en los últimos 10 años se ha incrementado en un 42%. Siguiendo esta línea, lanzó un claro mensaje: “si no seguimos las recomendaciones impuestas por la DGT, en la próxima década podrían llegar a registrarse 5.500 fallecidos en vías urbanas, lo que representaría un crecimiento del 18% con respecto a la década anterior”. El medio preferido de los usuarios en función a su edad: VMP y sharing (18-29 años), multimodal (30-44 años), coche propio (45-64 años), coche y transporte público (65-75 años).

Finalmente, José Manuel López, director comercial de MSI, presentó su informe ‘Tendencia del mercado del automóvil 2022/23’, donde se demostraba que la venta de coches con motor de combustión comenzaba a caer respecto a los vehículos con energías más ecológicas. “Seguirán subiendo pero todavía carecen del parque suficiente para que comiencen a notarse en las ciudades más urbanas”, comentó López. Sobre el mercado del V.O. comentó que los vehículos de 0-3 años son los que más caen, “debido a la falta de stock”. Como ya es conocido, el mayor volumen lo encontramos en los vehículos más antiguos, de más de 10 años, lo que pone sobre la mesa la antigüedad del parque español. “Una persona que contamina quizá no es plenamente consciente de ello, quizá no le queda otra alternativa al no poder acceder a un vehículo más joven”.

Las nuevas generaciones están a favor del coche eléctrico

Appinio, compañía especializada en investigación de mercados, presentó en el Observatorio de Movilidad datos que reflejan que claramente son los jóvenes quienes más apuestan por la electrificación del futuro. Según sus estudios, el 77% de los jóvenes de entre 25-34 años y el 75% de entre 35-44 años ven muy probable que su próximo automóvil sea eléctrico. Si nos fijamos en un segmento poblacional más adulto, a partir de 55 años, ese porcentaje se reduce hasta el 64%.

El motivo principal de esta compra de vehículos, responde al ahorro de combustible (54%), seguido por un favorecimiento al medio ambiente (50%) y un interés por las nuevas tecnologías (30%). Sin embargo, los todavía conductores de vehículos de combustión, en su mente asocian la movilidad eléctrica a unos precios altos (52%), lo que dificulta su accesibilidad.

Un dato que llama poderosamente la atención es el altísimo porcentaje de las personas a favor de prohibición la matriculación de vehículos de combustión a partir de 2030. Hasta el 74% de los jóvenes de entre 18 y 24 años apoyan esta medida. En el 61% de la población más mayor estaría de acuerdo con las limitaciones y restricciones de movilidad impuestas desde la Unión Europea.

Donde sí hay unanimidad es en el desconocimiento de los coches eléctricos. La mitad de los encuestados sobre este tipo de vehículos alternativos demandan una mayor información sobre las opciones de recarga (65%), baterías y autonomía (63%), y costes energéticos (61%).