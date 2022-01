En la década de los 50, Elvis Presley conquistó las ondas radiofónicas con su característico tono de voz, entre los registros de tenor y barítono. Sus pegadizas melodías, que se clavaron a fuego en la memoria de los melómanos de todo el planeta; el ritmo incesante de sus temas y su popularidad desmedida; lo convirtieron en uno de los iconos más populares del siglo XX. No obstante, sigue siendo el rey del rock and roll.

Su increíble popularidad, ha provocado que sean miles los imitadores que le rinden tributo en distintas partes del planeta. Ahora, València recibe el espectáculo Elvis Tribute Artist, protagonizado por John Mencis Banda. El Casino CIRSA Valencia viajará a Las Vegas, el próximo sábado 12 de febrero, con un cena tributo a Elvis Presley; con un show que está considerado como uno de los mejores tributos de España y ha sido tremendamente reconocido en Europa, para conmemorar los amores locos de San Valentín. La formación musical John Mencis Band ofrece un repertorio que transita por todas las épocas del Rey del Rock.

Los conciertos se centran en los temas míticos de Elvis Presley, que incluye desde baladas como Love me tender o I cant help falling in love with you a temas más rockeros como Jailhouse rock. John Mencis utiliza para ello trajes profesionales, réplicas exactas de los que usaba Elvis, intentando así ofrecer un espectáculo de alta calidad y, sobre todo, fiel a la estética y al sonido del artista.

El leonés Juan José Mancía (John Mencis) presenta su show junto a un magnífico cuarteto de músicos profesionales. La banda de tributo ha participado en festivales de renombre dedicados a Elvis, como las nuevas ediciones del Benidorm Elvis Fiesta o el prestigioso Festival Elvis de Porthcawl (Gales).

Una cena en Las Vegas para sorprender a tu pareja

‘Amor, Casino y Rock&Roll’ es un evento para aquellos que quieran sorprender a sus parejas con la temática Las Vegas. Imagina un Cadillac descapotable por el desierto de Nevada con los trasuntos de Elvis y Marilyn abrazados frente al skyline de la Ciudad del Pecado al fondo. Suena “love me tender, love me sweet” y recuerda: ¡Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas!

El Menú Tributo incluye bombón almendrado de foie, gyoza de pollo y verduras, crujiente de gambas, calamar y verduras de temporada con salsa americana y brotes tiernos, carrillera ibérica confitada a baja temperatura acompañado de gratén de patata y boletus con salsa de miel y romero, y de postre un suflé helado de mandarina imperial con salsa de chocolate y sus virutas crujientes.

Por otro lado, el Restaurante ONE del Casino CIRSA Valencia se vestirá de Cupido para ofrecer una cena romántica del viernes 11 al lunes 14 de febrero para celebrar San Valentín, que incluirá música para amenizar la velada. Los primeros en contratar la cena el viernes 11 tendrán la posibilidad de asistir a un cata de vinos de la bodega valenciana Dominio de la Vega.

La cena romántica incluye una copa de Cava Brut D.O. Cava-Requena, ceviche de salmón marinado con aguacate y mango, lomo de corvina y caqui salteado con salsa de naranja y brotes tiernos, carrillera de ternera en su jugo con cremoso de chirivía y su crujiente . Y de postre: bizcocho de calabaza y estofado de fresas con helado de flor de azahar y semillas de amapola. El precio es de 44 euros y los vinos y bebidas están incluidos.

Para acceder al recinto, tanto clientes como empleados deberán realizar un protocolo de entrada para certificar que se ofrecen garantías de seguridad en el interior de la sala. Y por supuesto, será imprescindible entregar el pasaporte Covid y el DNI. Una vez dentro, los espacios han sido delimitados para que el cliente pueda disfrutar de su estancia con total tranquilidad. Todo esto con el objetivo de seguir manteniendo la misma excelencia en el servicio y ofrecer diversión con seguridad.