Casino CIRSA Valencia acogerá el próximo sábado 14 de mayo, a las 21:00 horas, un tributo a la emblemática gira americana de ‘The Beatles: el show del Hollywood Bowl’ de Los Ángeles (1964) y el del Shea Stadium de Nueva York (1965), recordado por ser el primer concierto en un estadio de la historia.

The Blisters será el encargado de hacer realidad ‘The Beatles: American Tour’, en el que reproducirán con rigor los set list de ambos conciertos con el mismo vestuario e instrumentos que la banda de Liverpool lució en estos míticos eventos.

En 1964, y tras el éxito de su sencillo I want to hold your hand, The Beatles deciden dar un paso definitivo en su carrera hacia la fama mundial: visitar EEUU. El grupo realiza un total de tres exitosas giras entre 1964 y 1966, recorriendo cada rincón del país, llenando estadios y enloqueciendo a los fans. Nace la ‘beatlemanía’ a nivel mundial y la banda inglesa se posiciona en lo más alto del podio musical internacional.

A principios de la década de los sesenta, el grupo musical formado por John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison comenzó a labrarse un nombre en los pubs de Liverpool. Poco tiempo después, ya con Brian Epstein como representante y George Martin como productor, The Beatles se convirtieron en un fenómeno de masas. La banda rompió todos los récords musicales y nació lo que los medios de la época acuñaron como ‘la Beatlemanía’. Estas giras fueron claves en el devenir de la banda inglesa, historia en mayúsculas de la música.

Para lograr una plena inmersión del espectador en este universo, The Blisters cuenta con el apoyo de breves audiovisuales que contextualizan el momento, un actor para interpretar al famoso presentador de la TV americana Ed Sullivan y numerosos extras, caracterizados con vestuario de los años 60, a modo de enloquecidos fans. El espectáculo finaliza con una breve recreación del último concierto que dio The Beatles en la famosa azotea del edificio de Apple Records, a modo de bis.

El set list aproximado del espectáculo incluye hits como Twist and shout, You can't do that, All my loving, She loves you, Can’t buy me love, Roll over Beethoven, I saw her standing there, If I fell, I want to hold your hand, Boys, A hard day's night, Long tall Sally, She’s a woman, I feel fine, Dizzy Miss Lizzy, Ticket to ride, Everybody’s trying to be my baby o Help!, entre otros.

Pero un espectáculo así necesita una cena acorde con su magia y, ese día, el menú será muy americano: bombón almendrado de foie, cremoso de ventresca de atún, salpicón de gambones y mejillones en salmuera con mézclum de lechugas y vinagreta de lima, moldeado de costilla de cerdo y patatas especiadas con salsa BBQ y tarta americana de queso y galleta con salsa de fresa.

La compra de entradas se puede hacer a través del siguiente enlace.

Homenaje desde Valencia

The Blisters es un grupo tributo a The Beatles afincado en Valencia que busca homenajear en cada concierto al que, según dicen, “fue y será la banda de pop-rock más importante e influyente de todos los tiempos”. Más de 15 años sobre los escenarios les avalan. En todo este tiempo han recorrido gran parte de la geografía española y parte del extranjero para ofrecer el eterno homenaje que The Beatles merecen.

La enorme influencia de The Beatles perdura hasta nuestros días y sigue seduciendo a los jóvenes, porque es transmitida de padres a hijos como un tesoro. Sus composiciones se encuentran entre las más destacadas del pop-rock por su gran riqueza melódica, sus letras de elevado contenido poético y metafórico, así como sus superlativas armonizaciones instrumentales y vocales. Este espectáculo del Casino CIRSA revivirá esos momentos en los que la música cambió nuestra forma de ver el mundo.

The New Golfus Cabaret

Por otro lado, el cabaret más golfo y picante de la ciudad, The New Golfus Cabaret, volverá el sábado 21 de mayo a los escenarios del Casino CIRSA Valencia. El dinner show incluye música en directo, humor pícaro, juegos descarados y algún que otro premio.

Ricardo Jordán, el gran maestro de ceremonias del burlesque, amenizará la cena con sus rápidas improvisaciones y canciones en directo. Todo ello, acompañado por un elenco de actores y actrices deslumbrantes con un music hall elegante y de poca ropa.