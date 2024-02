Este 17 de febrero, en San Valentín, prepárate para sumergirte en una experiencia única y llena de amor en el Marina Beach Club. El escenario perfecto para una velada romántica se transformará en una fiesta inolvidable con "Enamorados del Remember", un evento especial que reunirá a los mejores DJ’s de la época para hacerte bailar los mejores éxitos.

El próximo 17 de febrero a partir de las 16.30 h, la Cúpula Cubierta del Marina Beach Club será el epicentro de la celebración del amor al ritmo de la música que marcó una generación. Con actuaciones estelares de renombrados DJ’s como Víctor Pérez (The Face, Homenaje a la ruta), Coqui Selection (The Face), Jesús Brisa (Ex Espiral), Vicente Ferrer (Bananas, Sonido de Valencia, Homenaje a la ruta), Angie Rool (Remembre La Pérgola), Sergi Val (Sonido de Valencia - Remember les Arts) y Salva Gómez (Evento), el evento promete ser un viaje nostálgico a través de los éxitos que hicieron latir el corazón de la época de los 90s.

El Marina Beach Club, reconocido por su ubicación privilegiada y ambiente único, ofrecerá una experiencia sensorial completa. Desde el atardecer hasta la noche los asistentes podrán disfrutar de la mejor música, iluminación deslumbrante, efectos especiales cautivadores y un escenario que hará que la noche se convierta en un recuerdo imborrable para todos.

Para asegurar tu lugar en esta velada mágica, las entradas y mesas están disponibles en www.marinabeachclub.com. Síguenos en Instagram @Foturcv para estar al día de los mejores eventos de la Comunitat Valenciana.

No pierdas la oportunidad de celebrar el Día de San Valentín de una manera única, rodeado de la mejor música y en un entorno tan especial.

¡Prepárate para vivir una noche llena de amor, nostalgia y diversión en "Enamorados del Remember"! ¡Te esperamos para celebrar el amor al ritmo del Remember en el Marina Beach Club!

Organiza Foturcv y Marina Beach Club y Colabora ProDj, Consumo Moderado, VFV y Promfest.