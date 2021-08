A pesar del éxito de 'Bohemian Rhapsody', el guitarrista de Queen, Brian May, aseguró que la cinta en la que Rami Malek dio vida a Freddie Mercury no tendría continuación. Sin embargo, el músico y representante actual de la banda parece haber cambiado de parecer, ya que, según ha señalado, estaría buscando "nuevas ideas" para lanzar una secuela.

En una entrevista concedida a 'Rolling Stones' el pasado verano, May afirmó en referencia a la cinta que "esto empieza y acaba aquí", señalando que, a pesar de tener otras ideas, la posibilidad de hacer una secuela no estaba sobre la mesa.

Sin embargo, en un directo de Instagram emitido recientemente, el guitarrista se ha mostrado mucho más interesado en volver a llevar a la banda a la gran pantalla: "Lo tenemos en mente, sí, estamos buscando ideas", ha confesado May. "Va a ser difícil estar a la altura de la primera, ya que ninguno de nosotros pudo prever el gran éxito que iba a ser", ha señalado el músico en referencia a la cinta de Bryan Singer.

Según May, aunque todos los que participaron en el filme se dejaron "el corazón y el alma" en ella, ninguno pudo prever que la película sería "más grande que 'Lo que el viento se llevó'". "Pensamos que (una secuela) podría suceder, pero tendría que ser con un guion muy bueno", ha apuntado el músico antes de añadir que "va a llevar tiempo dar con él".

Tras muchos intentos de llevar a la gran pantalla la historia del grupo que compuso temas tan míticos para la historia del rock como 'We Will Rock You' o 'I Want to Break Free', en 2018 se estrenó finalmente 'Bohemian Rhapsody', alcanzando casi 912 millones de dólares en todo el mundo.