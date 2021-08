10 filmes sobre vacaciones sin toque de queda y en qué plataformas verlos

Veraneos a lo loco. Vacaciones escolares de primavera desmadradas. Hay cine de veranos trágicos (‘Verano del 42’) o de vacaciones forzadas por las circunstancias (‘Seis días y siete noches’). Películas sobre el largo y poco duro verano de los maridos que se quedan en la ciudad y coquetean con la vecina (‘La tentación vive arriba’). Vacaciones violentas (‘Deliverance’) y hasta estíos amables y azules como el de la serie televisiva. Pero imperan las vacaciones donde todo es excesivo, para lo bueno y para lo malo.

‘Las vacaciones del señor Hulot’ (1953)

Monsieur Hulot es más torpe y tierno que desfasado, pero su llegada a un balneario de la costa atlántica de Francia pone patas arriba las rutinas (y el aburrimiento) del resto de clientes. Primer filme que Jacques Tati dedicó a su inefable y despistado personaje. No habla muy claro, pero se expresa mejor que nadie y se gana rápido las simpatías de la chiquillada del lugar. Un verano monótono y previsible se convierte en una aventura constante.

‘La piscina’ (1969)

El verano puede ser muy tenso si comienzan a salir a la luz historias y reproches del pasado, por mucho que esos días transcurran en una villa de Saint Tropez con piscina. Es lo que cuenta esta película de Jacques Deray: la pareja formada por Romy Schneider y Alain Delon, lo más ‘cool’ del cine europeo a finales de los 60, pasa las horas estivales hasta que a ella se le ocurre invitar a un examante, Maurice Ronet, que acude con su hija veinteañera, Jane Birkin. Luca Guadagnino tomó esta situación de base para ‘Cegados por el sol’ (2015), convirtiendo a los personajes originales en una estrella del rock, su pareja, su antiguo representante y la hija de este.

‘¿Quién puede matar a un niño?’ (1976)

La segunda de las dos únicas películas que dirigió ‘Chicho’ Ibáñez Serrador. Aquí no hay playas acariciadas por la luz del sol: la pareja protagonista, dos turistas ingleses que se instalan en una localidad costera española para disfrutar de su luna de miel, se hartan del bullicio estival –el que ahora ha menguado con las restricciones y toques de queda– y se van a una isla para estar más tranquilos, descubriendo pronto que solo la habitan niños de instintos violentos.

‘Las vacaciones de una chiflada familia americana’ (1983)

Primera entrega de la saga de desmadradas películas surgidas de la revista humorística ‘National Lampoon’, que se cebó en el modo de vida norteamericano. El filme es conocido también como ‘¡Socorro! Llegan las vacaciones’. Dirigido por Harold Ramis, tiene en Chevy Chase y Beverly D’Angelo a un típico matrimonio estadounidense que, en compañía de sus dos hijos, se dispone a recorrer el país en coche para ir a un parque temático californiano. Dos años después, en ‘Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana’, Chase y D’Angelo volvieron a encarnar a la pareja. Ahora, tras ganar en un concurso televisivo, emprenden risible viaje por Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Los guiones los firmó John Hughes. Habría una tercera entrega navideña y una cuarta con viaje a Las Vegas.

‘Dirty dancing’ (1987)

La película que entronizó a Patrick Swayze. La acción acontece durante el verano en un balneario para gente rica. Una chica de 17 años empieza a dar clases de baile con el profesor del centro y, claro, además de pasión por la danza, surgen otras pasiones. Se llevó el Oscar a la mejor canción por ‘(I’ve had) The time of my life’, interpretada por Jennifer Warnes y Bill Medley. Este último era miembro de The Righteous Brothers, otra banda asociada a Swayze: su tema ‘Unchained melody’ rompió corazones en ‘Ghost’.

‘La playa’ (2000)

Disparate neo-hippie en una paradisiaca playa de Tailandia. Hasta allí llega el joven Leonardo DiCaprio ávido de nuevas experiencias. La playa en cuestión está en una isla paradisiaca alejada de las rutas turísticas. Al director, Danny Boyle, se le va la mano en sus reflexiones sobre la hipocresía social, el hedonismo y los viejos sueños contraculturales. Todo resulta bastante artificioso excepto la hermosa playa como símbolo de un edén perdido en el que todo está permitido.

‘Las vacaciones de Mr. Bean’ (2007)

El popular y televisivo Mr. Bean (Rowan Atkinson) emprende un viaje turístico-cinematográfico por la Costa Azul. Bean y vacaciones: dos palabras que no conjugan bien. Como era de esperar, el torpe y anárquico personaje pone en jaque a todos quienes encuentra en su camino y la tranquilidad estival se convierte en una quimera. Willem Dafoe tiene una divertida aparición como cineasta narcisista que sueña con presentar su película en Cannes.

'¡Mamma mia! La película' (2008)

Jordi Costa escribió de ella que era un helado de limón que se derretía y que tenía la estética de un club de vacaciones. Añádanle la música de ABBA y la belleza, convertida en cliché, de las islas griegas. Película veraniega hasta la médula, cantarina y saltarina, tiene otro tipo de desfase: el personaje de Meryl Strepp fue muy hippie en otros tiempos y tiene una hija (Amanda Seyfried) a la que le ha negado el derecho a saber quién es su padre. Sin confinamientos ni cuarentenas, los personajes se mueven a sus anchas durante el verano griego hasta que aparecen los tres posibles padres de la criatura, Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgard: más diferentes entre ellos, imposible.

‘Spring Breakers’ (2013)

Harmony Korine, James Franco y varias actrices surgidas de distintos programas de Disney Channel (Selena Gomez, Ashley Benson y Vanessa Hudgens), además de la esposa del propio director, Rachel Korine, en plena juerga primaveral: ‘spring breakers’ quiere decir literalmente estudiantes de vacaciones de primavera. Ellas, aún en edad escolar, desfasan todo lo que pueden y terminan en la cárcel tras una redada en una casa llena de drogas. Franco es un traficante que ve en ellas un gran potencial para sus negocios. Korine, cineasta irreverente y ‘enfant terrible’ del ‘indie’ estadounidense, produce un verdadero delirio bajo el que aletea una mirada crítica de algunos excesos y modas de nuestro tiempo. Seleccionar a jóvenes actrices de la programación Disney como díscolas protagonistas ya es una declaración de principios.

‘Vacaciones’ (2015)

Cuando ya habíamos olvidado a los Griswold, la familia alocada de la saga de ‘National Lampoon’, reaparece su hijo Rusty en la edad adulta para seguir haciendo tonterías vacacionales en familia como sus padres. En el primer filme de los 80 lo encarnó Anthony Michael Hall. Ahora es Ed Helms, el amigo que pierde un diente en la borrachera de ‘Resacón en Las Vegas’. Todo es idéntico –Rusty viaja con su esposa e hijos al parque californiano al que fue con sus padres y hermana–, pero con un sentido del humor aún más desmelenado.