Marion Cotillard, una de las actrices francesas más internacionales de la cinematografía contemporánea, recibirá el Premio Donostia del 69 Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 17 al 25 de septiembre.

El certamen donostiarra ha desvelado en un comunicado el segundo Premio Donostia de esta edición, que distinguirá también con este importante galardón al actor estadounidense Johnny Depp.

Marion Cotillard, ganadora del Oscar, del Globo de Oro y del Premio BAFTA por su interpretación de Édith Piaf en 'La Môme/La Vie en Rose' de Olivier Dahan, recogerá esta distinción honorífica el 17 de septiembre en la gala de inauguración del Festival, que tendrá lugar en el Kursaal.

El certamen donostiarra ha destacado la "intensidad" con la que ha brillado la intérprete gala tanto en producciones europeas como estadounidenses en las que ha desempeñado con "igual talento" roles dramáticos, cómicos y de acción junto a cineastas como Michael Mann, Christopher Nolan, Woody Allen, Steven Soderbergh, James Gray, los hermanos Dardenne, y su pareja, el director y actor Guillaume Canet.

Nacida en París en el seno de una familia de artistas, debutó como actriz cuando aún era una niña en una de las obras de teatro de su padre, Jean-Claude Cotillard.

Tras participar en series televisivas, hizo su primer papel para el cine en 'L'histoire du garçon qui voulait qu'on l'embrasse' (Philippe Harel, 1994).

Su participación en Taxi ('Taxi Express', Gérard Pirès, 1998) le granjeó la primera de sus seis nominaciones a los Premios César. Más tarde volvería a meterse en la piel de Lilly Bertineau en 'Taxi 2' y 'Taxi 3', las secuelas de la taquillera saga de acción dirigidas por Gérard Krawczyk.

Cotillard se desdobló para encarnar a las dos hermanas gemelas enfrentadas en 'Les jolies choses/Pretty Things' (Gilles Paquet-Brenner, 2001), con la que volvió a ser candidata al César en la categoría de mejor actriz revelación.

Su fama en Francia creció gracias a la comedia romántica 'Jeux d'enfants/Love Me If You Dare' (Quiéreme si quieres, Yann Samuell, 2003), tras la que realizó su primera incursión en Hollywood gracias al estadounidense Tim Burton, que la incluyó en el coral elenco de 'Big Fish' (2003).

Finalmente, ganó el César como mejor actriz de reparto en el drama romántico de trasfondo bélico 'Un long dimanche de fiançailles' (Largo domingo de noviazgo, Jean-Pierre Jeunet, 2004), y ese año también formó parte del equipo de 'Innocence', que obtuvo el Premio New Directors en San Sebastián.

Su aplaudida recreación de la célebre cantante Édith Piaf marcó un antes y un después en su carrera al convertirse en la primera actriz gala en lograr el Oscar por una interpretación realizada en francés.

Cotillard multiplicó sus apariciones en producciones de Hollywood de diferentes géneros desde musicales ('Nine') hasta películas de acción ('Inception'), comedias ('Midnight in Paris'); thrillers ('Blood Ties'), y dramas como 'The Inmigrant', que fue su primer papel protagonista en una cinta estadounidense.

Entretanto, la actriz ha seguido trabajando con importantes cineastas europeos como Leos Carax, con quien acaba de protagonizar 'Annette' (2021), inclasificable musical que inauguró recientemente la competición oficial del Festival de Cannes.

Firme defensora de la preservación del medio ambiente, la actriz es también coproductora de 'Bigger Than Us', un documental de Flore Vasseur, que da voz a la juventud comprometida y que podrá verse en San Sebastián como Proyección Especial Premio Donostia el sábado 18 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia.

El elenco de actores con el que ha trabajado Cotillard también incluye a primeras figuras del panorama internacional, entre ellas el actor Johnny Depp, quien también recibirá el Premio Donostia en esta 69 edición del Zinemaldia.

La concesión del premio a Deep no ha estado exenta de polémica por parte de algunos colectivos que han acusado al actor de infligir malos tratos a su expareja.

El certamen ha dejado claro desde el primer momento que "el rechazo a cualquier conducta violenta o de acoso", así como la presunción de inocencia, forman parte de sus "principios éticos" y ha recalcado que Deep "no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer".