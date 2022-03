Son muchas las curiosidades que rodean a esta ceremonia: en Hollywood se cuida al detalle desde la preparación del Teatro Dolby hasta las fiestas que se celebran después del evento. Pero quizá lo que despierta más interés es esa estatuilla bañada en oro. Porque, aunque no lo parezca, en realidad es de bronce con un baño de oro de 24 quilates.

Es más, durante la Segunda Guerra Mundial el trofeo se empezó a fabricar con yeso pintado por la escasez de metal, que entonces se destinaba a la fabricación de armamento. Una vez acabada la contienda, los premiados volvieron a recibir las estatuillas de metal chapado en oro.

La figura mide 34 centímetros de altura, pesa 3,85 kilogramos y se erige sobre una base metálica negra. La estatuilla representa a un hombre desnudo sin rostro con los brazos cruzados sosteniendo una espada. Aunque el Oscar original representaba un hombre sobre un rollo de película, a lo largo de los años se ha ido simplificando el diseño hasta convertirse en la figura que es hoy.

Javier Bardem con su primer Oscar al Mejor Actor por su papel en 'No Country for Old Men'. / SHUTTERSTOCK

