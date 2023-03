Desfilar por la alfombra roja no está al alcance de cualquiera, e incluso las estrellas mejor asesoradas y con los mejores recursos para lucirse cometen errores imperdonables.

Pese a que el atrevimiento suele verse recompensado en una gala de estas características, este a veces deriva en una extravagancia poco favorecedora. E incluso entre los hombres, mucho más constreñidos por el conocido como black tie o estilo semiformal, los deslices están lejos de ser una rareza. Acompañadnos por algunos de los peores 'looks' de los Premios Oscar 2023.

Florence Pugh

Florence Pugh ha optado por un 'look' extravagante debido al excesivo volumen de las mangas y al poco estético contraste con los shorts que lucía bajo el vestido.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz, quien ya nos tiene acostumbrados a las apuestas extravagantes, no parece haber teminado de dar con el equilibrio entre atrevimiento y elegancia, con especial mención para sus pantalones.

Melissa McCarthy

Melissa McCarthy optó por un vestido monocromo cuya parte inferior, abultada y poco favorecedora, no parece ser la mejor elección posible.

Jessie Buckley

El fantasioso vestido de Jessie Buckley podría haber resultado todo un acierto de no haber sido por el extravagante diseño de las hombreras, que deslucen por completo el conjunto.

Rooney Mara

Rooney Mara ha escogido un vestido que demuestra que menos no siempre es más, y cuya sencillez no logra aportar ni un ápice de gracia a su look, espartano como pocos.