Charlize Theron es una de las actrices más bellas del mundo del cine. Comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como modelo y, de ahí, saltó a la actuación y el celuloide, donde siempre ha destacado no sólo por su impresionante físico, sino también por su enorme versatilidad y talento en diferentes géneros.

En 2003 ganó un Oscar por la película Monster, en la que interpretaba a la asesina en serie Aileen Wuornos. Para aquel papel, tuvo que engordar 18 kilos, pero la recompensa le valió la pena, puesto que consiguió el premio de la academia a la mejor actriz. Sin embargo, aquellos tiempos pasaron y Charlize Theron ya no es la que era, como ella misma reconoce en una entrevista concedida a Allure.

Los problemas de Charlize Theron

Ahora, a sus 48 años (nació el 7 de agosto de 1975), a Charlize Theron todo le cuesta muchísimo más, algo que nota especialmente en las películas de acción en las que participa. "Más que mi cara, desearía tener mi cuerpo de cuando tenía 25 años", reconoce la actriz, "y poder tirarme contra una pared sin que me duela al día siguiente".

Y es que, en la actualidad, Charlize Theron confiesa que el paso del tiempo le está pasando factura: "Si no entreno durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo caminar ni sentarme en el baño" , como le ocurre al común de los mortales, sobre todo a esa edad.

Pero esos inconvenientes no son las únicas mellas que el paso de los años ha dejado en Charlize Theron, quien asegura que ahora sería incapaz de hacer cosas que sí hizo en su juventud, como ganar tanto peso como necesitó para ser la protagonista de Monster. Fueron 18 kilos y, en la actualidad, la actriz sudafricana tiene claro que no volvería a repetirlo, entre otras cosas por las dificultades reales que tiene para adelgazar.

"Nunca lo volveré a hacer porque no te puedes quitar los kilos", afirma. Cuando rodó Monster tenía 27 años y, para volver a su peso, apenas le costó esfuerzo. "Perdí 10 kilos de la noche a la mañana -cuenta-. Me salté tres comidas y volví a mi peso normal".

Hace escasamente cinco años, cuando tenía 43, volvió a engordar para grabar Tully y se topó de frente con la realidad: le costaba muchísimo adelgazar. "Al año de intentar perder peso, llamé a mi médico y le dije: 'Creo que me estoy muriendo porque no puedo adelgazar', y él me respondió: 'Tienes más de 40 años. Tranquilízate. Simplemente tu metabolismo ya no es lo que era'".

Así que Charlize Theron, pese a su físico espectacular y sus bellísimos rasgos, sufre lo mismo que cualquier persona a su edad: el paso del tiempo no transcurre en vano, sino que va cobrándose dolorosos peajes en forma de menor elasticidad, mialgias, mayor tiempo de recuperación o un metabolismo más lento. Lo que viene siendo, para cualquier mortal, cumplir años y entrar en la mediana edad.