'Crímenes del futuro', de David Cronenberg: arte tumoral

¿A quién se le puede ocurrir la historia de una corporación que se encarga de manipular y modular el dolor de los artistas? ¿Y quien puede imaginar que la cirugía será el nuevo sexo? ¿E idear un personaje como el de Tenser, encarnado por Viggo Mortensen, que desarrolla neo órganos y los elimina en sus espectáculos vanguardistas de creaciones internas convirtiendo el crecimiento tumoral en un nuevo arte? Solo hay un cineasta que hoy, ayer y posiblemente mañana puede imaginar estas cosas y llevarlas a buen puerto cinematográfico. Su nombre es David Cronenberg, un ‘autor’ de cine fantástico con una trayectoria de una coherencia a prueba de bomba. El resultado de todas estas ideas es ‘Crímenes del futuro’, el primer filme que ha conseguido rodar en los últimos ocho años.

A vueltas con la 'Nueva Carne', un concepto que él no acuñó pero al que dio cartas de nobleza cinematográfica en títulos como ‘Cromosoma 3’, ‘Videodrome’, ‘La mosca’ o ‘eXistenZ’. Pero siempre avanzando un paso más allá de la última experiencia en el mismo terreno respetando la esencia: transformaciones, mutaciones, metamorfosis, nueva carne y nuevo sexo. Un cine virulento que no nace solo de sus composiciones visuales, sino que emana también de sus discursos políticos. Cronenberg practica el cine fantástico, pero desde los tiempos en que hacía explotar cabezas en tramas conspiranoicas –‘Scanners’– hasta esta lúcida indagación en nuevas formas de conocimiento, dolor y placer, Cronenberg no ha variado un ápice su visión disoluta, extrema y vanguardista del mundo que conoce a partir de realidades cada vez menos desconocidas.