Con la llegada del fin de año muchas familias se reúnen alrededor de la mesa para dar la bienvenida al 2022 de la mejor manera posible: cenando junto a sus seres queridos. La mayoría de personas celebran la cena de Nochevieja y la comida de Año Nuevo en sus propios domicilios, aunque también hay algunos que deciden disfrutar de una noche mágica en un restaurante.

Sin duda alguna, para los amantes de la cocina, estas festividades son una oportunidad de oro para poder demostrar todo su potencial y deleitar a sus invitados. Si entre ellos hay una persona con celiaquía, se deben tener en cuenta algunas recomendaciones para que todos puedan disfrutar de la cena sin ningún riesgo para la salud. Y es que, las personas con celiaquía o diagnosticadas de sensibilidad al trigo/gluten, no deben saltarse su dieta. Tampoco en Nochevieja.

Sin embargo, cocinar sin gluten no significa tener que limitar nuestras ideas o nuestros platos. De hecho, la dieta sin gluten es mucho más amplia de lo que se suele creer. Existe una gran variedad de alimentos que de manera natural no contienen gluten, como verduras, frutas, pescados, legumbres, huevos, carnes, etc. Además, muchos cereales en su estado natural tampoco llevan gluten.

No contaminar los alimentos

Por ello, para poder sacar lo mejor de nuestras artes culinarias es imprescindibles conocer estos ingredientes que podemos utilizar sin miedo alguno. Eso sí, debemos tener cuidado de no contaminar estos alimentos con otros que no son aptos para las personas con celiaquía. Por tanto, es aconsejable siempre cocinar para la persona celiaca en una zona en la que no haya gluten, utilizar utensilios que no tengan restos de gluten, evitar los utensilios de madera, tener cuidado al emplatar e incluso a la hora de comer en la mesa.

Una vez que tengamos claras las recomendaciones para cocinar de una forma segura para una persona con celiaquía, apuntamos cinco entrantes sin gluten que sorprenderán a tus invitados.

Las croquetas no pueden faltar

Se trata de uno de los grandes clásicos de las cenas de Nochevieja y Año Nuevo. Las croquetas tienen una ingente cantidad de fans en nuestro país y ser celíaco no es motivo para quedarse sin probarlas. Por ello, podemos sustituir la harina tradicional de la bechamel por harina de maíz. Y de relleno, podemos optar por lo que más nos guste: pollo, jamón, bacalao, hongos…

Canapés de salmón

Otro de los alimentos que triunfan en las cenas navideñas es el salmón. Una buena forma de comerlo es en pequeños canapés que, además de resultar deliciosos, decoran la mesa a la perfección. Sobre una base de tosta sin gluten, colocamos un trozo de salmón y lo acompañamos de un poco de queso de untar y una pizca de caviar.

Brocheta capresse

Una forma de comer sabroso y sano a la vez es optar por las ensaladas. No obstante, en esta ocasión, la recomendamos en forma de brocheta. Para elaborar este sencillo plato, pincharemos en cada palillo tomate, mozarella, aceituna negra, de nuevo tomate, hoja de albahaca y de nuevo mozarella. Después, añadiremos una pizca de sal y pimienta y rociaremos con un chorrito de aceite de albahaca y vinagre balsámico.

Espárragos trigueros gratinados

Los espárragos trigueros son una opción deliciosa, saludable y fácil de preparar para estas festividades. Debemos limpiar bien los trigueros y esparcir sobre ellos queso rallado, para después meterlos al horno. Lo dejaremos durante 15-20 minutos a 180 grados y gratinaremos hasta que se doren.

Huevos rellenos

La última opción que apuntamos es un plato habitual en las mesas de nuestro país. Y es que, se trata de una receta sencilla, económica y rápida. Los huevos rellenos pueden ser una buena opción para los celíacos siempre y cuando utilicemos una mayonesa sin gluten. Para realizar este plato, debemos cocer los huevos y, una vez fríos, pelarlos y cortarlos por la mitad, separando la yema de la clara.

Las yemas separadas las mezclaremos con el atún desmenuzado y añadiremos mayonesa para celíacos y un poquito de tomate hasta lograr la textura deseada. Después, rellenaremos las claras con la mezcla obtenida y colocaremos trocitos de aceitunas por encima.