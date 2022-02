Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, ofrece a los clientes para celebrar San Valentín los aciertos más dulces y las opciones más románticas de belleza.

Sólo en estos días, al surtido habitual se suma el Corazón de Chocolate, elaborado por el Proveedor Totaler Vira Brands en sus instalaciones de Martorell (Barcelona), con chocolate con leche, que además es apto para celíacos.

Un clásico, que ya se mantiene durante todo el año por su gran aceptación es el Corazón Crujiente de Mercadona, un pastel de nata y crema de avellana crujiente de color rojo brillante con efecto espejo que elabora el Proveedor Totaler Pastisfred en sus instalaciones de Montblanc (Tarragona) y del que se llegan a vender más de 16.000 unidades al día en estas fechas.

También la Perfumería de Mercadona celebra el 14 de febrero con lotes para ella como To My Love, que incluye colonia y gel de baño de la gama Flor de Mayo, realizado por el Proveedor Totaler Jesús Gómez en Rafelbunyol (Valencia); y el lote Rouge, que incluye barra de labios roja mate, del Proveedor Totaler Wecolors de Vilassar de Dalt (Barcelona), y laca de uñas, del Proveedor Totaler You Cosmetics de Gavá (Barcelona), acompañadas de un espejo.

Para él, el lote Checkmate incluye colonia y gel de baño, elaborado por el Proveedor Totaler Jesús Gómez desde su fábrica en Rafelbunyol (Valencia).