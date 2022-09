En 1978 nace Ferretería Simarro, fundada por José Luis García Simarro. Al quedarse en paro empezó él solo, pero en poco tiempo esa ferretería creció. En la actualidad, dirigen la ferretería sus hijas, Eli y Susana, que eran bebés cuando su padre abrió el negocio. Ellas han sido las encargadas de digitalizar la empresa, con la venta online y la creación de redes sociales. Se han especializado en la venta de paellas y paelleros a través de su página web. Eli y Susana no quieren que haya diferencias entre el cliente que está detrás del mostrador y el que está al otro lado de la pantalla.

Paellaclick nació así con el objetivo de ofrecer al consumidor los mejores productos destinados a la elaboración de la típica paella valenciana a precios competitivos. Los hacen llegar a cualquier parte del mundo... como Noruega, Suiza, Singapur o Australia. Paellaclick apuesta únicamente por artículos de la más alta calidad: todos sus palleros y paellas son productos de la marca Garcima, el principal fabricante de paellas a nivel mundial, muy valorado por los profesionales de la hostelería y por la ciudadanía valenciana.

Eli, ¿crees que la paella o paellera es un artículo en auge?

Eli: Cocinar en paella se ha hecho siempre, el mejor ejemplo lo tienes con la paella valenciana. Ahora está muy de moda preparar otro tipo de arroces en paella. Solo tienes que ver el montón de recetas que tenemos en nuestro blog y el resto de arroces que prepara la gente. Prueba de ella la tienes en las redes sociales. Mucha gente de la que nos escribe al WhatsApp o que nos llama, además de preguntar por los modelos y tamaños de paella que deben seleccionar, nos preguntan por recetas y algún consejo para que ese arroz quede rico.

Susana, ¿qué os hace diferentes de otras webs, ya sean o no de venta de paellas?

Susana: Somos distintos porque somos cercanos. Somos muy del pequeño comercio, pero había que modernizarse y somos una mezcla de ambas cosas. Somos un comercio de proximidad, de barrio, pero hemos dado un paso más añadiendo la venta online de nuestros artículos. Nuestros clientes pueden venir a recoger el material a la tienda si lo prefieren. A la gente le gusta ver y tocar lo que compra. Por eso, los que no pueden venir porque no están aquí al lado, se ponen en contacto con nosotros para preguntar dudas. También somos nosotros los que contactamos con el cliente cuando vemos algo raro en un pedido. Por ejemplo, un paellero que no cuadre con un soporte o que dos artículos no son compatibles. Siempre enviaremos lo que el propio cliente decida comprar, estamos para aconsejar, pero la última palabra siempre la tienen los clientes.

También somos sostenibles. En paellaclick.com reciclamos las cajas que no utilizamos. Por ejemplo, si enviamos un paellero con una paella más grande, la caja de ese paellero ya no nos sirve. No nos sirve para ese envío, pero nos sirve para enviar otros artículos. Además, nuestros productos se fabrican en nuestra localidad, Alaquàs. ¡Más kilómetro cero que eso no hay nada!

También nos hemos propuesto como objetivo diario intentar que todos los pedidos salgan de nuestras instalaciones en el día. Siempre exceptuando los festivos y fines de semana. En muy pocas ocasiones no se puede conseguir por volumen alto de pedidos o por falta de algún material, pero no es la norma. Somos cumplidores.

Eli, ¿han cambiado los hábitos de comprar de los consumidores?

Eli: Sí, este año 2022 se ha vuelto a lo de antes. Ahora se vuelven a vender mucho las paellas grandes e incluso las gigantes. Este año se ha notado que ya han vuelto las fiestas en los pueblos, que los amigos se vuelven a reunir, porque además este tipo de artículos se han enviado más a las zonas rurales. Ya todos teníamos ganas de volver a la normalidad.

Eli, ¿podrías decirnos alguno de los artículos más demandados por los clientes?

Eli: Últimamente se venden mucho las paellas «Pata negra». Son paellas fabricadas pensando en el profesional, ya que estos les suelen dar un uso más intensivo que los particulares. Tienen un espesor bastante mayor que las normales y aguantan mejor el sobrecalentamiento de los paelleros de alta potencia y de la leña. Además, los grandes chefs las utilizan para cocinar todas estas nuevas recetas de arroz de las que hablábamos al principio, y quieren arroces de capa fina, y para eso se necesita utilizar una paella más grande de lo habitual y un paellero con potencia.

He visto que tenéis bastante movimiento en Facebook e Instagram. ¿Os lleva alguna empresa las redes sociales?

Susana: No, la encargada de redes sociales soy yo. Intentamos subir todos los días historias en Instagram, Facebook, algún reel para recordar a la gente que estamos ahí... En el siglo XXI el comercio que no está en redes no existe.

¿Pertenecéis a algún grupo de Facebook o WhatsApp donde compartir información acerca de Paellaclick.com?

Susana: Pues mira, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama «Cocinando con Paellaclick» donde integramos a las personas que realizan algún curso de arroz con nosotros y Julián Fernández, evidentemente, siempre con su consentimiento. También hemos creado un grupo de Facebook junto a Julián y Pepe Fortea, de Territorio Paella, donde compartimos elaboraciones y solucionamos, cada uno de los profesionales y administradores, las dudas que surgen al resto de integrantes acerca de alguna elaboración, proporciones o materiales a utilizar en sus arroces. Es muy chulo ver cómo el resto de miembros del grupo comparten con nosotros sus arroces en familia, amigos, fiestas o incluso profesionales del mundo del arroz como Edu Torres.

Os invitamos a todos los usuarios de Facebook que seáis amantes de los arroces o que simplemente tengáis un poquito de interés por la elaboración de algún arroz a que os unáis a nosotros. Os esperamos a todos en Global Paella y por supuesto en www.paellaclick.com.

Ahora viene el momento sorpresa. En nuestra web hay un 10 % de descuento en el 99 % de los artículos. Para todos los lectores de Levante-EMV que han llegado hasta el final de esta entrevista, hemos creado un cupón descuento que podrán utilizar del 20 al 25 de septiembre. Aplicando ese cupón obtendrán un 5 % de descuento adicional. El cupón es PAELLALEVANTE2022.