Todo el mundo sabe que la especialidad en la Comunidad Valenciana es el arroz. Muchas recetas giran entorno a este ingrediente, que gracias a sus humedales siempre ha abundado en el territorio, y por eso se cultivaba sobre todo en torno a la Albufera. Pero esta autonomía tiene muchos más platos típicos que te mencionamos a continuación.

Paella valenciana

La paella es, sin duda, el plato valenciano más conocido. Esta receta adquirió este nombre por el recipiente en el que se cocina, la sartén, que en valenciano se traduce como paella. Su ingrediente principal es el arroz, y esta versión se cocina con carne de pollo y conejo, garrofó y bajoqueta.

Fideuà

La es un plato que tiene su origen en la localidad valenciana de Gandía. Sus ingredientes son fideos de pasta, caldo de morralla, pescado como por ejemplo el rape, mariscos, sepia y gambones.

Arròs a banda

El arroz a banda es típico de la provincia de Alicante. Es un plato que tiene su origen entre los pescadores, y que está elaborado a base de arroz, caldo de pescado (morralla), marisco, mejillones, anillas de calamar y atún. Se puede y es típico que se acompañe de alioli.

Arròs negre

El arroz negro es un plato típico de diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, como de la zona del Grao de Castellón, y en los pueblos pesqueros del litoral alicantico como Torrevieja, Guardamar, Santa Pola o Vila Joiosa. Se trata de un arroz seco, que se elabora en sartén. Como base para su elaboración se utiliza morralla. Para cocinarlo se sofríen cebollas y ajos picados junto con sepia, calamar y gambas. Lo que le hace más característico es la tinta de calamar, que es lo que le hace coger el color negro que le da nombre.

Horchata con fartons

Una de las meriendas más típicas valencianas en la horchata con fartons. Esta bebida se elabora con chufa, agua y azúcar. Original de la localidad valenciana de Alboraia, la horchata tiene una leyenda sobre su origen. Según cuentan, a Jaume I tras conquistar la ciudad le Valencia, le ofrecieron esta bebida. Preguntó qué era, a lo que la mujer que se la ofreció le respondió que era leche de chufa. Jaume I, a quien le habría encantado la bebida, contestó: "No, esto es oro guapa". Estas palabras en valenciano se traducen como: "No, açò és or, chata".

Turrón

El turrón más tradicional se elabora principalmente a base de almendras y miel. De hecho, el origen del turrón se remonta hasta la época de la Grecia clásica, en la que ya se preparaba una pasta a base de frutos secos, sobre todo almendra, y miel a modo de alimento energético a los deportistas que participaban en las Olimpiadas.

En el siglo XVI en Jijona los árabes introdujeron este dulce, y desde entonces se ha conversito en uno de los dulces valencianos más típicos.